Мединский предложил внести «Союз спасения» в школьную программу

18 декабря в Москве прошла долгожданная премьера фильма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука. Многие журналисты уже окрестили его «главной кинолентой года». В широком прокате картина появится 26 декабря.
Фильм повествует о восстании декабристов 1825 года. «Союз спасения» — это название тайной организации, которая мечтала изменить страну. После разгрома наполеоновский армии люди почувствовали свою силу и поняли, что изменения реальны в России. Поэтому в то время были сильны протестные выступления. Любовь, жизни, достаток — все было поставлено на кон ради лучшего будущего.
На премьеру картины пришел министр культуры России Владимир Мединский.
«История декабристов — это невероятный миф. Я мечтаю, чтобы этот фильм стал обязательным к просмотру для всех школьников, изучающих этот период истории. Мы обязательно запишем его в рекомендации в учебники», — процитировал Мединского Интерфакс.