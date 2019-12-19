Мединский предложил внести «Союз спасения» в школьную программу

18 декабря в Москве прошла долгожданная премьера фильма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука. Многие журналисты уже окрестили его «главной кинолентой года». В широком прокате картина появится 26 декабря.

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Фильм повествует о восстании декабристов 1825 года. «Союз спасения» — это название тайной организации, которая мечтала изменить страну. После разгрома наполеоновский армии люди почувствовали свою силу и поняли, что изменения реальны в России. Поэтому в то время были сильны протестные выступления. Любовь, жизни, достаток — все было поставлено на кон ради лучшего будущего.

На премьеру картины пришел министр культуры России Владимир Мединский.