«Его вкус уникален»: Бекмамбетов считает, что Голливуду будет не хватать Вайнштейна

Российский режиссер рассказал о судьбе фильма «Война токов», над которым он работал вместе со скандальным продюсером.

Пятого декабря в кинотеатрах вышел исторический фильм «Война токов», рассказывающий о конкуренции между великими учеными Томасом Эдисоном, Джорджем Вестингаузом и Николой Теслой. Картину выпустили Тимур Бекмамбетов, Мартин Скорсезе и скандальный продюсер Харви Вайнштейн. Интересно, что эта драма была завершена и показана в первый раз еще в 2017 году, но из-за скандала с Вайнштейном и банкротства его компании мы увидели этот фильм в прокате только сейчас.

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов в интервью изданию «КиноРепортер» подробно рассказал о картине и прокомментировал историю своего коллеги.

По его словам, Вайнштейн сумел собрать шикарный актерский состав, состоящий из «супергероев»: Бенедикт Камбербэтч и Том Холланд из киновселенной Marvel, Майкл Шеннон игравший в «Человеке из стали», Николас Холт засветившийся в «Людях Икс». Но, когда его обвинили в неподобающем поведении, фильм «положили на полку». Закончить и выпустить его помогло влиятельное слово Скорсезе.

«Его кинематографическое чутье и вкус уникальны, и их будет не хватать киномиру», — высказался Бекмамбетов о Вайнштейне.

Журналисты спросили его мнения о том, закрыта ли дорога Вайнштейну в мир большого кино, российский режиссер ответил, что все зависит от самого Харви.

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Напомним, в этом году Вайнштейна, которого называли «императором Голливуда», обвинили в домогательствах Ева Грин, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь и другие актрисы, снимавшиеся в картинах киномагната.