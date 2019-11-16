«Плачем каждый день»: двойник Пугачевой – о съемках фильма о Началовой

В соцсетях набирает силу флешмоб «Юля заслуженная». Идею подхватила и пиар-директор Началовой Анна Исаева и убитая горем мать девушки.

Но если вопрос о посмертном присуждении певице звания заслуженной артистки еще решается и требует некоторого времени, то вот съемки сразу двух фильмов о жизни Началовой идут полным ходом.

Один проект с участием звезды «Барвихи» Марины Орловой снимается для одного из центральных каналов, а вот второй — полон сюрпризов. Режиссер Андрей Загорский взялся за съемки, не имея разрешения от родителей Началовой, а на главные роли позвал своих друзей.

Так, Аллу Борисовну, песню которой Юля пела на передаче «Один в один», играет ее популярный двойник — рыжеволосая певица с сильным голосом и таким же бурным темпераментом Мирабелла Стрельцова. Артистка рассказала в интервью Teleprogramma.pro о своем участии в проекте.

— Режиссер — мой друг и концертный директор. Мы даже вместе гастролировали в степях Казахстана. А потом он удивил меня началом работы над фильмом.

Я ему сразу сказала: «Андрюша, ты столкнешься с множеством препятствий, но я в тебя верю». И тут же попросила у него роль. Загорский не только прописал ее для меня, но и самую желаемую — роль Анны Борисовны. Но, конечно, вне камер мы понимаем, о ком идет речь.

— С Юлей были знакомы лично?

— Конечно, я была на многих съемках, в том числе «Один в один», «Точь в точь» и других телевизионных проектах. И видела за кулисами Началову. Невозможно было и представить такой конец этой замечательной девушки. Мы плачем каждый день, вспоминая ее. Но если бы ей было суждено остаться на этом свете, то так бы и получилось.

— Какие моменты войдут в фильм?

— Недавно мы пересматривали трогательное видео с Юлей в передаче «Один в один» и настоящая Алла сидела и смотрела номер. Когда Юленька вышла в белом костюме на сцену, глаза Аллы заблестели от слез. Этот момент вставим обязательно.

— А внешне как-то меняться будете? Все-таки, сейчас Пугачева старше, чем тот образ, который представляете вы?

— Вы правильно заметили, я ношу образ Примадонны конца 80-х, 90-х… Сейчас же она отдает предпочтение прямым волосам, а не кудрям, очкам в круглой оправе. Мы обсуждали этот момент с Андрюшей (режиссер Андрей Загорский — прим. ред.) и решили, что так будет даже любопытнее. Если в 2020-м зритель увидит Аллу Борисовну в самом расцвете ее карьеры. Единственное, он сказал, что мы будем обязательно шить мне костюм, так как мои сценические наряды не годятся.

— А сами петь будете?

— Подберем песню о любви. Ведь вся жизнь Юли была пропитана этим чувством. Взять из репертуара Примадонны, боюсь, не сможем из-за авторских прав, но споем что-то похожее.

Напомним, ранее стало известно, что автору и идейному вдохновителю картины Андрею Загорскому по этой же причине пришлось поменять фамилию главной героини на Качалову, Примадонну назвать Анной Борисовной, а Ирина Понаровскую, сыгравшую большую роль в судьбе Юли, «обозвать» Барковской.

Ведь родители певицы не только не дали разрешения на фильм, но и пообещали в случае его выхода затаскать Загорского по судам.

— Съемки идут. У нас уже готов трейлер. Он будет презентован на одном из центральных каналов, — поделился с корреспондентом Teleprogramma.pro режиссер Андрей Загорский. — Что же до самих съемок, то они продолжатся после нового года. Деньги инвесторы выделили. С финансированием проблем нет.

А вы ждете выхода фильма?