Опрос: неужели российское кино наконец-то вышло из кризиса?

Сразу шесть наших фильмов во главе с «Дылдой» попали в лонг-лист премии «Золотой глобус». Как вы считаете, это хороший признак?

Совсем недавно в своем материале портал Teleprogramma.pro вспоминал о том, что самые высокобюджетные российские фильмы почему-то не имели успеха ни у нас, ни на Западе. Тем не менее, сегодня мы можем видеть, что всё не так уж и плохо: другие картины, на создание которых было затрачено куда меньше денег, оказываются вполне конкурентоспособными.

Сразу шесть фильмов от России попали в этом году в список возможных номинантов на премию «Золотой глобус» в категории «лучший фильм на иностранном языке. Речь идет о картинах «Дылда», «Кадиш», «Бык», «Спасти Ленинград», «Странники терпения», а также «Дикая Лига». Конечно, это еще не номинация, а всего лишь лонг-лист, куда входит 93 фильма из разных стран, но шанс у наших фильмов, в частности, у «Дылды» Кантемира Балагова, всё же есть.

Предлагаем вам принять участие в опросе и попытаться совместными усилиями понять, что же происходит с отечественным кино.