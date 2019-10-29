КИНО

Опрос: почему дорогие российские фильмы оказываются убыточными?

«Матильда», «Обитаемый остров», «Фауст» принесли своим создателям лишь многомиллионные потери. Портал Teleprogramma.pro попытался выяснить, в чем причина этого явления.

Опрос: почему дорогие российские фильмы оказываются убыточными?
Кадр из фильма "Обитаемый остров"

Скандально известный фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя вызвал массу негатива в адрес его создателей и вместо прибыли принес им убытки в размере 13,5 миллионов долларов. Еще более убыточными оказались дорогие фильмы, снятые Федором Бондарчуком и Никитой Михалковым.

Эта странная тенденция одновременно удивляет и пугает – неужели даже сейчас, когда в нашем кинематографе вращаются огромные деньги, шансов достигнуть успеха у российских фильмов нет? Может быть дело вовсе не в размере бюджетов, а в чем-то другом?

Портал Teleprogramma.pro решил узнать, что думают наши читатели о причинах убыточности нашего кино. Приглашаем вас принять участие в опросе.

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Тэги:

Фильм «Мастер и Маргарита»Фильм «Матильда»фильм «Обитаемый остров»Фильм «Фауст»
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Опрос: почему дорогие российские фильмы оказываются убыточными?
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