Опрос: почему дорогие российские фильмы оказываются убыточными?

«Матильда», «Обитаемый остров», «Фауст» принесли своим создателям лишь многомиллионные потери. Портал Teleprogramma.pro попытался выяснить, в чем причина этого явления.

Скандально известный фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя вызвал массу негатива в адрес его создателей и вместо прибыли принес им убытки в размере 13,5 миллионов долларов. Еще более убыточными оказались дорогие фильмы, снятые Федором Бондарчуком и Никитой Михалковым.

Эта странная тенденция одновременно удивляет и пугает – неужели даже сейчас, когда в нашем кинематографе вращаются огромные деньги, шансов достигнуть успеха у российских фильмов нет? Может быть дело вовсе не в размере бюджетов, а в чем-то другом?

Портал Teleprogramma.pro решил узнать, что думают наши читатели о причинах убыточности нашего кино. Приглашаем вас принять участие в опросе.