Опрос: почему дорогие российские фильмы оказываются убыточными?

Скандально известный фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя вызвал массу негатива в адрес его создателей и вместо прибыли принес им убытки в размере 13,5 миллионов долларов. Еще более убыточными оказались дорогие фильмы, снятые Федором Бондарчуком и Никитой Михалковым.
Эта странная тенденция одновременно удивляет и пугает – неужели даже сейчас, когда в нашем кинематографе вращаются огромные деньги, шансов достигнуть успеха у российских фильмов нет? Может быть дело вовсе не в размере бюджетов, а в чем-то другом?
Портал Teleprogramma.pro решил узнать, что думают наши читатели о причинах убыточности нашего кино. Приглашаем вас принять участие в опросе.