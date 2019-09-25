Продюсер «Дылды» Роднянский о выдвижении на «Оскар»: «Есть все шансы побороться»

Российский фильм «Дылда» молодого режиссера Кантемира Балагова будет участвовать от России в борьбе за премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Российский оскаровский комитет под руководством режиссера Владимира Меньшова принял решение выдвинуть фильм «Дылда», продюсерами которого стали Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Ни глава комитета, ни его члены не комментируют сделанный выбор, но портал Teleprogramma.pro решил обсудить этот факт с другими деятелями кинематографа.

Алексей Учитель: «Я согласен с выбором оскаровского комитета»

Режиссер Алексей Учитель, фильм которого «Край» был выдвинут от нашей страны на «Оскар» в 2010 году, на вопрос нашего корреспондента по поводу его мнения о «Дылде» ответил:

«Я согласен с выбором оскаровского комитета».

Елена Лядова: «В биографии это приятный момент»

Актриса Елена Лядова призналась, что «Дылду» пока не смотрела. Мы спросили – насколько значимым событием для нее стало выдвижение на «Оскар» фильма «Левиафан», в котором она снималась?

«Естественно, это было значимо, — подтвердила актриса. — Все-таки это крупное мероприятие…»

Мы поинтересовались, считает ли Елена Лядова выдвижение «Дылды» на «Оскар» хорошим стартом для молодого режиссера и актеров, которые заняты в фильме.

«Понятия не имею, — ответила Лядова, — но думаю, в биографии это приятный момент, в любом случае».

Александр Роднянский: «Мы благодарны нашим коллегам за оказанное доверие»

Как отметил продюсер Александр Роднянский, для того, чтобы фильм был выдвинут на соискание премии «Оскар», он должен соответствовать определенным критериям. Всем этим критериям отвечает «Дылда» — фильм получил международное признание.

О многом говорят два приза, полученные на Каннском кинофестивале, участие в других фестивалях – в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто, Сан-Себастьяне, Теллурайде, высокие оценки, полученные «Дылдой» от кинокритиков, и одобрительные рецензии международной прессы.

Еще важная деталь, позволяющая гордиться нашими кинематографистами, — фильм «Дылда» в этом году стал единственной российской картиной из всех поданных на рассмотрение, которая выйдет в прокат в США. Он будет показан в начале 2020 года компанией Kino Lorber.

«Так что, есть все шансы побороться, чем мы и займемся», — подчеркнул продюсер.

Как фильм попадает в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке»?

Чтобы занять место номинации, необходимо пройти 3 этапа. Сначала национальные оскаровские комитеты решают, какой фильм (один!) от их страны достоин чести попасть в лонг-лист.

Затем члены Американской киноакадемии голосуют, после чего в шорт-листе остается 9 фильмов.

Наконец, на третьем этапе происходит еще одно голосование, после которого определяется пятерка финалистов, попадающих в номинацию.

Кантемир Балагов и его «Дылда»

В центре картины – две фронтовые подруги, которые оказываются в Ленинграде 1945-го и пытаются как-то влиться в эту новую жизнь – жизнь без войны. Руины не только в городе и стране. Руины – в душе каждой из них…

То, что фильм – событие, стало ясно еще на Каннском кинофестивале, где «Дылда» получила приз за лучшую режиссуру и награду FIPRESCI международной федерации кинопрессы «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

Первый фильм молодого режиссера Кантемира Балагова «Теснота» получил приз FIPRESCI на Каннском фестивале 2017 года.

Мы желаем удачи талантливому режиссеру и верим в победу! А вы ждете «Оскара»?