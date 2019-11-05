Опрос: понравился ли вам последний «Терминатор»?

Поклонники франшизы, которой в этом году стукнуло 35 лет, разошлись во мнениях по поводу её последней части. А на чьей стороне вы?

Один из самых ожидаемых фильмов 2019 года — «Терминатор: Тёмные судьбы» — 31 октября появился в российских кинотеатрах и вызвал массу неоднозначных отзывов. Для кого-то последняя часть франшизы стала возможностью поностальгировать по двум замечательным боевикам из 1980-х, кто-то лично для себя нашел в новом «Терминаторе» немало разочаровывающих моментов — от новой жизни героя Арнольда Шварценеггера до обилия феминизма.

Напомним, что в пятом фильме франшизы постаревшая Сара Коннор появляется перед нами в образе профессиональной охотницы за терминаторами. В какой-то момент ей приходится работать в команде с «усовершенствованным» человеком по имени Грейс, пытаясь спасти Дани Рамос, от жизни которой теперь зависит судьба человечества, как когда-то зависела от жизни Джона Коннора. Именно за это многие фанаты серии ругают сценаристов картины, мол, не смогли они придумать ничего нового, поэтому позаимствовали идеи первых частей и перенесли их в будущее, слегка приправив этот временной «салат» юмором и нотками драматизма.

А успели ли вы посмотреть «Терминатор: Тёмные судьбы» в первые дни после его российской премьеры? Хорошее ли впечатление оставило после себя творение Тима Миллера? Предлагаем принять участие в анонимном опросе от портала Teleprogramma.pro.