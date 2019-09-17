Шварценеггера решили не омолаживать в новой части «Терминатора» 

В новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» персонаж Арнольда Шварценеггера будет выглядеть как его 73-летний исполнитель. Режиссер картины Тим Миллер заявил, что не станет использовать цифровое омоложение лица актера.

«Я абсолютно точно не собирался делать цифрового Арнольда. Мне хочется показать, как может выглядеть человек определенного возраста, которому приходится вести себя героически», — пояснил он.

Миллер отметил, что чувствует в облике экс-губернатора Калифорнии «царственность», какой не было во времена, когда Арни активно занимался бодибилдингом, сообщает Screen Rant.

Известно, что Шварценеггер сыграет робота модели Т-800 по имени Карл. В трейлерах ему выделили мало времени, но фигура его а сюжете фильма ключевая. Также во франшизу вернулись Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Коннор в первом и втором «Терминаторах», и Эдвард Ферлонг, исполнивший роль 13-летнего Джона Коннора.

Премьера новой части в России запланирована на 31 октября 2019 года.