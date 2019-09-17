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Шварценеггера решили не омолаживать в новой части «Терминатора» 

Режиссер фильма отказался от цифровой обработки лица актера.

Шварценеггера решили не омолаживать в новой части «Терминатора» 
Арнольд Шварценеггер/фото: globallookpress.com

В новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» персонаж Арнольда Шварценеггера будет выглядеть как его 73-летний исполнитель. Режиссер картины Тим Миллер заявил, что не станет использовать цифровое омоложение лица актера.

Кадр из фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Кадр из трейлера к фильму «Терминатор: Темные судьбы»

«Я абсолютно точно не собирался делать цифрового Арнольда. Мне хочется показать, как может выглядеть человек определенного возраста, которому приходится вести себя героически», — пояснил он.

Миллер отметил, что чувствует в облике экс-губернатора Калифорнии «царственность», какой не было во времена, когда Арни активно занимался бодибилдингом, сообщает Screen Rant.

Известно, что Шварценеггер сыграет робота модели Т-800 по имени Карл. В трейлерах ему выделили мало времени, но фигура его а сюжете фильма ключевая. Также во франшизу вернулись Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Коннор в первом и втором «Терминаторах», и Эдвард Ферлонг, исполнивший роль 13-летнего Джона Коннора.         

Премьера новой части в России запланирована на 31 октября 2019 года.

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«Терминатор: Темные судьбы»Арнольд ШварценеггерЛинда ХэмилтонЭдвард Ферлонг

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Шварценеггера решили не омолаживать в новой части «Терминатора» 
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