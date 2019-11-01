Зрители о новом «Терминаторе»: «Актеры сами не прыгают, движения заменили графикой»

Прошли сутки с момента выхода на большие экраны шестой части легендарного блокбастера под названием «Терминатор: Темные судьбы». Это был один из самых ожидаемых фильмов года. Оправдались ли надежды?

Видимо, не все так хорошо, как планировалось: на imdb рейтинг фильма за сутки составил всего 6,50. На российском популярном ресурсе kinopoisk фильм собрал и того меньше: 5,930 – вероятно, ожидания и вправду оказались завышенными.

Стареющего Терминатора осмеяли, а Сару Коннор сравнили с братьями Винчестер из «Сверхъестественного»

Намекая на то, что Сара Коннор окончательно превратилась в серийную убийцу роботов из будущего, пользователь Blaster_nagolo пишет:

«Ну надо же! Шел на Терминатора, а угодил на «Сверхъестественное»! Нежданчик! Сара Коннор – неожиданный поворот. Не, можно еще «Баффи» вспомнить, но не тот коленкор. Больше, больше разорванных в тряпки терминаторов!».

«Забудьте три фильма»

Но даже не это стало основной проблемой большой работы кинокоманды последнего «Терминатора»: рецензенты нашли множество огрех, обесценивающих долгожданный фильм в глазах фанатов франшизы.

Сам Джеймс Кэмерон, говоря о новом фильме, вызвал бурю возмущения, заявив, что «Терминатор: Темные судьбы» продолжает историю только лишь первого и второго «Терминаторов», а остальных можно записать в кошмарные сны и вообще не брать в расчет.

Tonithebest в своей рецензии на Кинопоиске пишет:

«Простите, что?! То есть, зрителю предлагают просто забыть временной отрезок, включающие в себя три полноценных картины? При этом режиссёр говорит об этом так легко и непринуждённо, как будто пролил кофе и попросил забыть, что только что произошло».

ProActor вторит Кэмерону:

«Мой вам совет:«Темные Судьбы» нужно постараться смотреть как прямое продолжение «Судного Дня», именно так как его и позиционировали новые авторы. Не сравнивать с пародией под названием «Восстанием машин», отдельно взятой фантастикой про мрачное будущее «Да придет Спаситель». И уж точно, в отрыве от недавнего «Генезиса».

«Если вы фанат, не портите себе настроение»

Chiatomuza разместил разгромную рецензию в издевательском ключе.

В ней критик катком прошелся по вновь повторяющемуся сюжету, нелепых попытках играть на ностальгии, откровенно слабых спецэффектах и кастингу. Вывод, который делает рецензент после подробного «разбора полетов», гласит:

«Если вы фанат Терминаторов, то не ходите на этот фильм, не портите себе настроение. Лучше сразу ставьте единицу. Если не фанат, а просто хотите немножко экшончика, то добро пожаловать на просмотр».

А вот КИНОНИСТу кино понравилось. И степень игры на ностальгии показалась ему умеренной и достаточной для того, чтобы зацепить зрителя. «Умело и аккуратно», — говорит критик о намеренном обращении авторов к этому чувству.

Кадр из фильма «Терминатор: Темные судьбы»

«Это не простое копирование, связанное с отсутствием оригинальных идей. Это грамотная работа со знакомыми зрителю образами. Мы видим что-то новое, но подсознательно оно вызывает наше расположение, так как отдаленно напоминает то, что однажды нам понравилось».

Пользователь 89082675799 не согласен ни с чем в фильме.Его раздражают слишком заметные спецэффекты, большое количество женщин в героях, слабый сюжет, который он называет продолжением «Генезиса», а не второй части «Терминатора».

Автор рецензии упоминает о чрезмерной толерантности и феминизме, говорит о том, что Голливуд разучился простейшие сцены снимать без графики, а графика как раз в новом фильме вовсе не на высоте.

«Это один из тех случаев, когда сюжет абсолютно не важен, если присутствуют такого рода проблемы. Позор тебе, Кэмерон», — заключает свою рецензию автор.

Kinomaniacs тоже не стесняется в выражениях:

«Терминатор: Темные судьбы» — это самое позорное, что можно было сделать с франшизой. Оскорбительное кино для любого зрителя, сделанное на коленке за $2, где актеры даже сами не прыгают, а их движения заменяются дешевой компьютерной графикой. Надеюсь, фильм будет ждать заслуженный провал в прокате, и все студии отстанут от темы терминаторов надолго».

«Кино ни о чём»

Критик Даниил Барановский хоть и записал свою рецензию в нейтральные, но ничего хорошего о фильме не сообщил. Зато было сказано о том, что новое кино стало ненужным продолжением и выжимкой из ничего.

«Это кино ни о чём. В нём дофига и больше проблем. Хотя… франшиза уже давно изжила себя, скатилась в какую-то баблодойку. Ничего нового не привносит. И как бы мне не хотелось это говорить, но фильм плох».

Уильяму Баббиани кажется, что фильм – просто повторение истории второго Терминатора и использование для успешного проката узнаваемых персонажей.

Хейли Футч говорит о выверенности сценария и о том, что следование законам жанра позволило фильму стать неплохим образчико классического блокбастера;

«Борьба человечества за выживание выглядит все такой же яростной и захватывающей».

Отзывы о фильме кардинально разнятся. И стоит пойти и самому разобраться в том, как легендарный режиссер снял продолжение (или окончание?) легендарного фильма.

А лично вы планируете оценить спецэффекты на большом экране или дождетесь дня, когда «Терминатора» можно будет посмотреть по телевизору?