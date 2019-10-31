Опрос: интересен ли вам фильм о Ленине?

В прокат выходит новая историческая картина режиссера Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность». У фильма уже есть ярые противники и критики. А вы хотели бы его посмотреть?

31 октября на экраны российских кинотеатров вышел фильм «Ленин. Неизбежность» Владимира Хотиненко. Вождя русской революции здесь играет Евгений Миронов, выдающегося теоретика марксизма Александра Парвуса, тайного агента Германии — Федор Бондарчук.

И режиссер, и исполнитель главной роли в своих интервью рассказывали, насколько тщательно они подходили к работе над картиной (изначально это был сериал, снятый в 2017 году).

Они стремились максимально точно передать исторические детали и показать весь масштаб личности Владимира Ильича. Тем не менее, ярые коммунисты уже выразили негативное отношение к фильму, обвинив его создателей в том, что при описании важных для страны событий они допустили художественный вымысел.

А как относитесь к таким фильмам вы? Хотелось бы вам посмотреть «Ленин. Неизбежность»? Предлагаем поделиться мнением в опросе от Teleprogramma.pro.