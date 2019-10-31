Опрос: интересен ли вам фильм о Ленине?

31 октября на экраны российских кинотеатров вышел фильм «Ленин. Неизбежность» Владимира Хотиненко. Вождя русской революции здесь играет Евгений Миронов, выдающегося теоретика марксизма Александра Парвуса, тайного агента Германии — Федор Бондарчук.
И режиссер, и исполнитель главной роли в своих интервью рассказывали, насколько тщательно они подходили к работе над картиной (изначально это был сериал, снятый в 2017 году).
Они стремились максимально точно передать исторические детали и показать весь масштаб личности Владимира Ильича. Тем не менее, ярые коммунисты уже выразили негативное отношение к фильму, обвинив его создателей в том, что при описании важных для страны событий они допустили художественный вымысел.
А как относитесь к таким фильмам вы? Хотелось бы вам посмотреть «Ленин. Неизбежность»? Предлагаем поделиться мнением в опросе от Teleprogramma.pro.