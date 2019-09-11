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Бондарчук и Андреева перед свадьбой сыграли в кино любовников

Актерам достались неожиданные роли в картине Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность».

Бондарчук и Андреева перед свадьбой сыграли в кино любовников
Андреева и Бондарчук сыграли в кино любовников/globallookpress.com

Актеры Паулина Андреева и Федор Бондарчук получили достаточно неожиданные роли в новой картине режиссера Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность». Они сыграли любовников. Бондарчук перевоплотился в историческую личность — авантюриста Александра Парвуса, а Паулина сыграла вымышленного персонажа — его соратницу Софью Рудневу.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото
Андреева и Бондарчук сыграли в кино любовников/globallookpress.com

Отметим, что несколько лет назад Бондарчук оставил свою супругу Светлану и ушел к молодой актрисе. Какое-то время они были кк раз любовниками. Впрочем, совсем скоро Бондарчук и Андреева должны сыграть свадьбу. Кстати, в данной картине задействовано сразу несколько известных актеров. К примеру, вождя мирового пролетариата сыграл Евгений Миронов, художественный руководитель Театра наций. Двух его любимых женщин Крупскую и Арманд сыграли Дарья Екамасова и Виктория Исакова.

Интересно, чтобы вжиться в роль Ленина Евгений Миронов побрился налысо. Он смотрел много хроники, посвященной вождю мирового пролетариата. Также занимался с педагогами по пластике, сообщает портал «7 дней».

Добавим, что несколько месяцев назад бывшая жена Федора Бондарчука Светлана была гостьей программы «Судьба человека». Она рассказала, что ее брак с режиссером давно дал трещину. Она предпочла отпустит мужа к другой женщине. При этом Светлана Бондарчук, которая, как известно, является редактором глянцевого журнала не побоялась поставить на обложку своего издания снимок бывшего мужа и Паулины Андреевой. Они вместе появились на сочинском фестивале «Кинотавр» несколько лет назад. Это был их первый совместный выход. После этого ей поступил звонок от режиссёра. Он сказал экс-супруге, что она крутая, поразившись ее смелости и тем, что она не побоялась общественного мнения. Как отмечала Светлана Бондарчук, ей было очень лестно после тех слов некогда любимого супруга, который выбрал другую женщину.

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Бондарчук и Андреева перед свадьбой сыграли в кино любовников
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