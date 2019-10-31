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Владимир Хотиненко о фильме «Ленин. Неизбежность»: «Я ничего не делаю левой ногой!»

31 октября на экраны выходит фильм о вожде коммунистической революции, где Ленина играет великолепный Евгений Миронов. Портал Teleprogramma.pro пообщался с режиссером проекта Владимиром Хотиненко.

Владимир Хотиненко о фильме «Ленин. Неизбежность»: «Я ничего не делаю левой ногой!»
Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»

Владимир Хотиненко известен широкому зрителю как режиссер фильмов «Поп», «72 метра», «Мусульманин», сериалам «Достоевский», «Гибель империи» и другим.

Его фильмы не остаются без внимания, их обсуждают, о них спорят. То же самое, без сомнения, случится и с фильмом «Ленин. Неизбежность». Фильм еще не дошел до экранов, а уже нашлись ярые его противники.

Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»
Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»

Владимир Иванович рассказал, что у фильма уже появились критики из числа коммунистов. Они заявляют, что даже смотреть «это» не станут.

«Но как можно сделать выводы о фильме, не видя его?» — удивляется режиссер.

— Но почему коммунисты так бурно реагируют на этот фильм? Он же об их герое!

— Это невероятный период нашей истории. Ленин сам по себе — невероятный персонаж! Сложнейший, трагический. Поэтому надо этим заниматься.

Нам было чуть-чуть легче, так как наш Ленин — еще до трагических событий. Это еще благие намерения. Это желание изменить мир в лучшую сторону.

Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»
Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»

— Вы планируете сделать продолжение истории?

— Нет, я не планирую. Потому что нужен очень, очень хороший сценарий. И мне кажется, нужно, чтобы еще время прошло, чтобы можно было что-то такое сделать. Хочется ведь художественной правды, а не какой-то буквально-исторической.

Те, кто осуждает эту мою работу, пусть бы прежде посмотрели два-три других моих фильма из тридцати, которые я снял. Чтобы представить, чем я занимался и на каком уровне я занимался тем или иным вопросом.

Они бы убедились, что я никогда ничего не делаю левой ногой. Всегда досконально изучен материал, прежде чем он ляжет в основу фильма!.

— Насколько скрупулезно вы относились к воссозданию исторических интерьеров?

Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»
Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»

— Вагон, в котором ехал Ленин, мы воссоздали очень подробно. Тем более, что он в свое время был сохранен и стоял в Германии как исторический экспонат. Там были наполовину сидячие места и 4 купе.

Ленину отвели купе, он возражал, но его практически заставили, убедив, что ему надо работать. Остальные размещались на сидячих местах. Мы абсолютно воссоздали все мелочи. Наши замечательные художник Сережа Иванов и оператор Денис Аларкон – ребята очень ответственные и вникают в каждую мелочь.

У нас есть маленький эпизод отречения императора Николая, но мы вагон тоже воссоздали – тот, в котором на станции Дно государь отрекался от престола.

Конечно, стояла художественная задача, но важен был и момент реальности: вот здесь должен быть этот вагон.

Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»
Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»

Но как бы мы ни следовали мелочам, это вовсе не значит, что мы сняли идеальную картину, да ни в коем случае! Но это, как мне кажется, очень интересная версия и чрезвычайно необходимая в нашем времени. Как ни парадоксально, но школьники уже даже не знают, кто такой Ленин! Поэтому для начала нужно хотя бы вернуть его!

— Где вы снимали натуру?

— Нас спас Будапешт. Я не верил, когда мне говорили, что это город шести столиц. Но мы там действительно нашли и Берлин, которого уже даже в Берлине нет, потому что тот был разрушен, и даже улицу Шпигельгассе в Цюрихе, с которой все начиналось.

Узенькая такая улочка, на которой жил Ленин перед отъездом. И кабаре «Вальтер» буквально в ста метрах. Там, кстати, Ленина помнят и считают продолжателем их авангардистских идей.

Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»
Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»

— Рассчитываете ли на большие кассы? Тема достаточно специфическая…

— Да, я все это учитывал. Конечно, мы понимаем, что это не блокбастер, но у меня грамотная команда для продвижения фильма, хороший прокатчик, поэтому я, конечно, надеюсь, что люди придут.

Фильм рассчитан на широкую аудиторию. Нам по ошибке присвоили возрастной ценз «16+», так что мы сейчас прикладываем усилия, чтобы это не брали во внимание. Там нет ничего такого, что бы нельзя было показать детям.

Я вообще считаю, что этот фильм в качестве образовательного нужно показывать в школах, и я приложу все усилия, чтобы он попал в школы. Это – фильм для людей, которые еще хотят чего-то знать про Россию. Которые хотят знать и не хотят забывать историю.

— Откуда черпали факты для создания фильма?

Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»
Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»

— Основой для написания сценария стали воспоминания современников – конкретных людей, которые видели событие и записали его. Потому что когда пишут историки, у них, все же, есть тенденции…

А так сохранилось очень много свидетельств обо всем, в том числе и об эмиграции. Причем, наполненных такими необычными деталями, живыми… А так как основное место действия – поезд, то половина из присутствовавших тогда в этом роковом поезде, тоже написала воспоминания. И, смотря одно и то же, написала об этом совершенно по-разному. Так что из-за того, что мы основывались на свидетельствах очевидцев, у нас процентов 60 неизвестных широкой публике нюансов, событий того невероятного путешествия.

— Вы готовы после выхода фильма к дискуссии с коммунистами? Готовы держать оборону?

— Я готов к дискуссии, но не собираюсь держать оборону. Я-то материал изучил прежде, чем снимать. Я три года жил с этим! Наверняка я какие-то детали знаю хуже каких-то историков, но это не имеет значения.

Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»
Кадр из фильма «Ленин. Неизбежность»

«Ленин. Неизбежность» — это художественное произведение. Это — моя точка зрения. Я считаю, что Миронов прекрасно, блестяще сыграл Ленина. Он воссоздал образ, портрет. Но что значит «портрет»? Один напишет его так, второй — немножко по-другому.

Нас обвиняют в том, что мы допускаем художественный вымысел в фильме о значимых для России событиях. Но даже Чарли Чаплин когда-то сказал, что в художественной правде больше правды, чем в исторических опусах.

Это — наша версия и мы готовы за нее отвечать.

Фильм «Ленин. Неизбежность» можно будет посмотреть в кинотеатрах страны, начиная с 31 октября 2019 года.

А как по-вашему: стоит ли бередить дела настолько минувших дней? 

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Владимир Хотиненкофильм «Ленин. Неизбежность»
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Владимир Хотиненко о фильме «Ленин. Неизбежность»: «Я ничего не делаю левой ногой!»
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