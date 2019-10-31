Владимир Хотиненко о фильме «Ленин. Неизбежность»: «Я ничего не делаю левой ногой!»

Владимир Хотиненко известен широкому зрителю как режиссер фильмов «Поп», «72 метра», «Мусульманин», сериалам «Достоевский», «Гибель империи» и другим.

Его фильмы не остаются без внимания, их обсуждают, о них спорят. То же самое, без сомнения, случится и с фильмом «Ленин. Неизбежность». Фильм еще не дошел до экранов, а уже нашлись ярые его противники.

Владимир Иванович рассказал, что у фильма уже появились критики из числа коммунистов. Они заявляют, что даже смотреть «это» не станут.

«Но как можно сделать выводы о фильме, не видя его?» — удивляется режиссер.

— Но почему коммунисты так бурно реагируют на этот фильм? Он же об их герое!

— Это невероятный период нашей истории. Ленин сам по себе — невероятный персонаж! Сложнейший, трагический. Поэтому надо этим заниматься. Нам было чуть-чуть легче, так как наш Ленин — еще до трагических событий. Это еще благие намерения. Это желание изменить мир в лучшую сторону.

— Вы планируете сделать продолжение истории?

— Нет, я не планирую. Потому что нужен очень, очень хороший сценарий. И мне кажется, нужно, чтобы еще время прошло, чтобы можно было что-то такое сделать. Хочется ведь художественной правды, а не какой-то буквально-исторической. Те, кто осуждает эту мою работу, пусть бы прежде посмотрели два-три других моих фильма из тридцати, которые я снял. Чтобы представить, чем я занимался и на каком уровне я занимался тем или иным вопросом. Они бы убедились, что я никогда ничего не делаю левой ногой. Всегда досконально изучен материал, прежде чем он ляжет в основу фильма!.

— Насколько скрупулезно вы относились к воссозданию исторических интерьеров?

— Вагон, в котором ехал Ленин, мы воссоздали очень подробно. Тем более, что он в свое время был сохранен и стоял в Германии как исторический экспонат. Там были наполовину сидячие места и 4 купе. Ленину отвели купе, он возражал, но его практически заставили, убедив, что ему надо работать. Остальные размещались на сидячих местах. Мы абсолютно воссоздали все мелочи. Наши замечательные художник Сережа Иванов и оператор Денис Аларкон – ребята очень ответственные и вникают в каждую мелочь. У нас есть маленький эпизод отречения императора Николая, но мы вагон тоже воссоздали – тот, в котором на станции Дно государь отрекался от престола. Конечно, стояла художественная задача, но важен был и момент реальности: вот здесь должен быть этот вагон.

Но как бы мы ни следовали мелочам, это вовсе не значит, что мы сняли идеальную картину, да ни в коем случае! Но это, как мне кажется, очень интересная версия и чрезвычайно необходимая в нашем времени. Как ни парадоксально, но школьники уже даже не знают, кто такой Ленин! Поэтому для начала нужно хотя бы вернуть его!

— Где вы снимали натуру?

— Нас спас Будапешт. Я не верил, когда мне говорили, что это город шести столиц. Но мы там действительно нашли и Берлин, которого уже даже в Берлине нет, потому что тот был разрушен, и даже улицу Шпигельгассе в Цюрихе, с которой все начиналось. Узенькая такая улочка, на которой жил Ленин перед отъездом. И кабаре «Вальтер» буквально в ста метрах. Там, кстати, Ленина помнят и считают продолжателем их авангардистских идей.

— Рассчитываете ли на большие кассы? Тема достаточно специфическая…

— Да, я все это учитывал. Конечно, мы понимаем, что это не блокбастер, но у меня грамотная команда для продвижения фильма, хороший прокатчик, поэтому я, конечно, надеюсь, что люди придут. Фильм рассчитан на широкую аудиторию. Нам по ошибке присвоили возрастной ценз «16+», так что мы сейчас прикладываем усилия, чтобы это не брали во внимание. Там нет ничего такого, что бы нельзя было показать детям. Я вообще считаю, что этот фильм в качестве образовательного нужно показывать в школах, и я приложу все усилия, чтобы он попал в школы. Это – фильм для людей, которые еще хотят чего-то знать про Россию. Которые хотят знать и не хотят забывать историю.

— Откуда черпали факты для создания фильма?

— Основой для написания сценария стали воспоминания современников – конкретных людей, которые видели событие и записали его. Потому что когда пишут историки, у них, все же, есть тенденции… А так сохранилось очень много свидетельств обо всем, в том числе и об эмиграции. Причем, наполненных такими необычными деталями, живыми… А так как основное место действия – поезд, то половина из присутствовавших тогда в этом роковом поезде, тоже написала воспоминания. И, смотря одно и то же, написала об этом совершенно по-разному. Так что из-за того, что мы основывались на свидетельствах очевидцев, у нас процентов 60 неизвестных широкой публике нюансов, событий того невероятного путешествия.

— Вы готовы после выхода фильма к дискуссии с коммунистами? Готовы держать оборону?

— Я готов к дискуссии, но не собираюсь держать оборону. Я-то материал изучил прежде, чем снимать. Я три года жил с этим! Наверняка я какие-то детали знаю хуже каких-то историков, но это не имеет значения.

«Ленин. Неизбежность» — это художественное произведение. Это — моя точка зрения. Я считаю, что Миронов прекрасно, блестяще сыграл Ленина. Он воссоздал образ, портрет. Но что значит «портрет»? Один напишет его так, второй — немножко по-другому. Нас обвиняют в том, что мы допускаем художественный вымысел в фильме о значимых для России событиях. Но даже Чарли Чаплин когда-то сказал, что в художественной правде больше правды, чем в исторических опусах. Это — наша версия и мы готовы за нее отвечать.

Фильм «Ленин. Неизбежность» можно будет посмотреть в кинотеатрах страны, начиная с 31 октября 2019 года.

А как по-вашему: стоит ли бередить дела настолько минувших дней?