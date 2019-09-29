Канье Уэст снял музыкальный фильм про Христа в формате IMAX

Супруг популярной модели Ким Кардашян, рэпер Канье Уэст говорится к выпуску собственного фильма. Картину «Иисус — король» покажут исключительно в кинотеатрах IMAX, выйдет она 25 октября. Примерно в это же время 42-летний артист презентует одноименную песню.

Как сообщает издание Deadline, фильм снимался летом 2019 года. Он предстанет зрителям в формате воскресной христианской службы. В него войдут песни, записанные Уэстом в религиозной манере, а также музыка из нового альбома хип-хоп исполнителя.

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Напомним, Канье Уэст неоднократно был признан на западе лучшим рэпером, да вообще артистов 21 века. У его пластинок бешеные объемы продаж, а на полке дома музыкант хранит 21 премию «Грэмми». Его имя не раз попадалось в списках Forbes, а журнал Time дважды вносил его в рейтинг самых влиятельных людей мира.

Добавим, что в этом году Ким Кардашян раскрыла, что ее муж страдает психическим расстройством, из-за чего ему пришлось уменьшить количество концертов и поездок.