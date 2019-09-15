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Ким Кардашян привела мужа в бешенство, сделав макияж 6-летней дочери

Канье Уэст запретил супруге так обращаться с детьми.

Ким Кардашян привела мужа в бешенство, сделав макияж 6-летней дочери
Фото: instagram.com/kimkardashian

Дочь Ким Кардашян и Канье Уэста, 6-летняя Норт Кардашян-Уэст, давно стремится подражать знаменитой маме. Девочка вовсю примеряет взрослые наряды, выходит в свет на каблуках и носит элегантные прически.

Ким не запрещает дочери искать свой стиль и, кажется, получает удовольствие, наряжая свою старшую малышку, как куклу. Однако, вероятно, Кардашян перегнула палку, вызвав серьезный конфликт с мужем.

Как сообщает Elle, Уэст серьезно поговорил с женой, запретив ей делать дочери макияж. Раньше Ким лишь слегка подкрашивала дочери лицо, но впоследствии она стала появляться на снимках с ярко-красной помадой.

«Классический папа. Я думаю, это было в нем с самого начала, теперь он изменил все правила», — приводит издание слова светской львицы.

Она добавила, что не видит ничего плохого в том, что девочки играют с косметикой и, тем самым, учатся ей пользоваться.

«На праздники я позволяю ей накрасить губы и брызнуться духами. Но, кажется, у меня теперь проблемы из-за этого, так что больше никакой косметики», — заявила Кардашян.

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воспитание детейдети звездКанье УэстКим КардашянНорт Кардашян Уэст

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Ким Кардашян привела мужа в бешенство, сделав макияж 6-летней дочери
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