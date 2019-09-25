Пострадавшие от стрельбы в американском кинотеатре осудили нового Джокера

Суперзлодейский фильм «Джокер» еще не вышел, а уже успел посеять зерна раздора. Сначала критики отметили, что в картине с Хоакином Фениксом в главной роли, возможно, сильно романтизирован образ клоуна-психопата, который вообще-то является преступником и убийцей по замыслу своих создателей. Теперь эту идею поддержали родственники жертв реального теракта, который произошел в кинотеатре «Аврора» (город Орора, США) 20 июля 2012 года.

Напомним, в тот день вооруженный мужчина Джеймс Холмс пришел на премьеру фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и открыл огонь в зрительном зале. Погибли 13 человек, еще несколько десятков подучили ранения. Стрелка задержала полиция, позже он получил пожизненный срок.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, пострадавшие и родственники жертв теракта написали открытое письмо в кинокомпанию Warner Bros., призвав создателей «Джокера» нести социальную ответственность.

«Я просто посмотрела рекламный ролик фильма, и перед глазами сразу встала фотография убийцы», — говорит американка Сэнди Филлипс, чья 24-летняя дочь погибла в тот роковой день.

Женщина обеспокоена тем, что вызывающий сочувствие образ Джокера может вдохновить нового стрелка.

Кинокомпания ответила на письмо. В ее послании говорится, что Warner Bros. много помогали жертвам насилия, в том числе и по делу «Авроры», но киношники также считают, что их задача — поднимать в фильмах непростые темы. Впрочем, как пишет издание, требования протестующих касаются не отмены проката картины, а принятия нового закона о ношении оружия, чтобы подобных трагедий не повторялось.

В самой «Авроре» фильм про Джокера показывать не будут.

Вы согласны с родственниками жертв теракта, что злодеев лучше не выставлять хорошими в кино?