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«Мы прошли этот путь»: Высоцкая рассказала, как снялась у Кончаловского

Режиссер закончил съемки картины «Дорогие товарищи», премьера которой ожидается в 2020-м году.

«Мы прошли этот путь»: Высоцкая рассказала, как снялась у Кончаловского
https://www.instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский уже работали вместе на проектах. Тем более, что режиссер не раз отзывался о жене, как о «редчайшей и невероятно талантливой актрисе». На этот же раз Высоцкая сыграла главную роль в фильме супруга «Дорогие товарищи», съемки которого проходили в Ростове-на-Дону.

События кинокартины переносят нас в 1962-й год, а Высоцкая играет работницу партийного аппарата и «строителя коммунизма» — Людмилу.

И, кажется, и эта работа удалась. Юлия поблагодарила супруга и сообщила, что «путь пройден».

«Невозможно поверить, что мы прошли этот путь. Спасибо за помощь, за ваш талант, за заботу, чуткость, внимательное присутствие. Это незабываемо», — поделилась Высоцкая впечатлениями.

Напомним, до этого супруги провели несколько недель в Европе. На 46-й день рождения Андрей Сергеевич увез любимую в турне.

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Андрей КончаловскийФильм "Дорогие товарищи"Юлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
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«Мы прошли этот путь»: Высоцкая рассказала, как снялась у Кончаловского
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