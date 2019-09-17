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Высоцкая объяснила, почему отказывается от общения с некоторыми людьми

Актриса рассказала, что ценит свое время и не тратит его на неприятное общение.

Высоцкая объяснила, почему отказывается от общения с некоторыми людьми
Юлия Высоцкая. Лариса Кудрявцева/ЭГ

В интервью журналу Hello! жена Андрея Кончаловского объяснила, чем ее видеоблог «Мне это нравится!» отличается от телепрограмм. Актриса убеждена, что у YouTube-проектов совершенно иная аудитория. Поэтому для этого формата она придумала иной подход — добавила больше динамики, свободы и практических советов. 

Высоцкая уже давно играет в спектакле «Дядя Ваня» и считает, что постановка так же актуальна, как и 15 лет назад. Однако о новых спектаклях она говорить не готова, пока нет конкретики — актриса считает, что нужно жить моментом. Она признается, что очень ценит время и старается не тратить ни одной минуты. 

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Телеведущая замечает, что не общается с людьми, которых принято называть токсичными. Такое общение не приносит ей удовольствия. То же касается некоторых проектов, которые ей предлагают, а еще еды и напитков. Высоцкая тщательно следит за своим здоровьем и ежедневно устраивает себе физические нагрузки. 

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YouTubeАндрей КончаловскийДиета звездытеатрЮлия Высоцкая

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Высоцкая объяснила, почему отказывается от общения с некоторыми людьми
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