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Стильный образ: Высоцкая поделилась отпускным кадром с яхты

Актриса проводит теплые дни августа во Франции.

Стильный образ: Высоцкая поделилась отпускным кадром с яхты
Юлия Высоцкая/instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая радует своих поклонников репортажами с отдыха во Франции, где актриса, телеведущая и известный кулинар проводит каникулы в компании мужа, 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского. На морском берегу Юлия недавно отметила и 46-летие.

На своей странице в Instagram красавица опубликовала стильный черно-белый снимок, запечатлевший ее на лестнице роскошной современной яхты. Юлия умело выбрала наряд, подчеркнувший ее шоколадный загар, стройную фигуру и длинные ноги.

Высоцкая выбрала ультракороткие джинсовые шорты и многослойную тонкую рубашку с пуговицами на груди. Часть полотна Юлия заправила, выпустив концы из шорт, что придало образу стильности.

Ткань не скрывает серебристый купальник. Цвет металлик актриса дополнила серебристым браслетом часов. Кроме того, из аксессуаров на Юлии надеты темные очки, скрывающие лицо.
«Упражнения в геометрии», — подписала фото звезда. Интерьер яхты с причудливой линией «потолка», множество ступеней и уходящая к линии горизонта палуба действительно создают геометрический рисунок.

Юлия и Андрей Сергеевич проводят время не только на яхте, но и на берегу, активно занимаясь спортом, в том числе скандинавской ходьбой. Снимки пары с характерными палками в руках появились ранее в мини-блоге актрисы. Как долго семья пробудет во Франции, Высоцкая не упомянула. Судя по фото, звездная пара не торопится домой, их отдых в самом разгаре.

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Андрей КончаловскийЮлия Высоцкаяяхта

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Стильный образ: Высоцкая поделилась отпускным кадром с яхты
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