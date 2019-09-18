КИНО Не только «няня Вика»: яркие роли, которые исполнила в кино Анастасия Заворотнюк
КИНО

Не только «няня Вика»: яркие роли, которые исполнила в кино Анастасия Заворотнюк

Мария Горская

Портал Teleprogramma.pro напоминает, что актриса сыграла роли во многих фильмах, причём не всегда в комедийных.

48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас, возможно, сражается со смертельным недугом, стала по-настоящему знаменитой после выхода сериала «Моя прекрасная няня». Созданный ею образ няни Вики был настолько смешным и при этом «натуральным», что для многих ее полконников эта няня затмила даже советскую Мэри Поппинс в исполнении Натальи Андрейченко.

Заворотнюк иногда называли актрисой одной роли, но она сыграла немало и других ярких ролей. Портал Teleprogramma.pro предлагает вспомнить, в каких еще фильмах и сериалах она снималась.

«Машенька» (1991)

Кадр из фильма "Машенька" (1991)
Кадр из фильма «Машенька» (1991)

Будущей звезде было всего 19 лет, когда она сыграла главную роль в экранизации первого романа Владимира Набокова, написанного им в 1926 году. В фильме мы видим Берлин 20-х годов и пансион, в котором живут русские эмигранты. Один из героев фильма, ожидающий приезда жены, показывает её фотографию соседу по пансиону, и тот узнает в ней Машеньку — девушку, в которую был страстно влюблен в юности.

Заворотнюк здесь еще очень далека от «няни Вики» — это молодая и неопытная актриса явно драматического жанра.

«Код Апокалипсиса» (2007)

Анастасия Заворотнюк - Кадр из фильма "Код Апокалипсиса" (2007)
Кадр из фильма «Код Апокалипсиса» (2007)

А вот еще одна драматическая роль Заворотнюк, куда она всё же ухитрилась втиснуть пару комедийных сцен. По сюжету боевика «Код Апокалипсиса», спецагент Мари с позывным «двадцать восьмая» внедряется в группировку террористов и пытается спасти мир.

Вместе с Анастасией в фильме снимались француз Венсан Перес, наш Алексей Серебряков, Оскар Кучера и другие замечательные актеры. На съемки фильма было потрачено 400 миллионов рублей, в мировом прокате он собрал почти 20 миллионов долларов.

«Неидеальная женщина» (2008)

Анастасия Заворотнюк и Владислав Галкин. Кадр из фильма "Неидеальная женщина" (2008)
Кадр из фильма «Неидеальная женщина» (2008)

В этой картине Заворотнюк играет Любаню — мать-одиночку, оказавшуюся на краю бедности. Героиня пытается занять у подруги денег, а та просит её соблазнить мужчину, который ей очень нравится. Когда Валерий влюбится в красавицу брюнетку, та должна будет его бросить, а её подруга окажется рядом с ним, чтобы подставить своё плечо.

Роль Валерия в фильме исполнил Владислав Галкин, также здесь снялись Максим Коновалов, Олеся Судзиловская, Александр Сигуев.

«Артефакт» (2009)

Заворотнюк и Лазарев-младший. Кадр из фильма "Артефакт" (2009)
Кадр из фильма «Артефакт» (2009)

Некогда успешный программист Виктор, создатель всем известной программы под названием «Артефакт», отправляется на юг. После гибели любимой жены его жизнь потеряла смысл, и он уже не надеется встретить новую любовь. Это ничего, ведь она найдет его сама — нагловатая журналистка становится его попутчицей и постепенно они сближаются.

Роль Виктора в этом фильме должен был исполнить бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин, но в итоге Виктора сыграл Александр Лазарев-младший.

«Служебный роман. Наше время» (2011)

Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский. Кадр из фильма "Служебный роман. Наше время" (2011)
Кадр из фильма «Служебный роман. Наше время» (2011)

Создателей этого фильма многие критиковали просто за то, что они замахнулись на святое — решили переснять один из самых любимых советских фильмов, перенеся описанные в нем события в нашу российскую действительность.

Тем не менее фильм был снят и роли в нем исполнили самые знаменитые актеры. «Мымру» Калугину здесь играет Светлана Ходченкова, Новосельцева – нынешний президент Украины Владимир Зеленский, Самохвалова – Марат Башаров. А роль Оли Рыжовой, влюбленной в Самохвалова, досталась Анастасии Заворотнюк.

«Не плачь по мне, Аргентина!» (сериал, 2011)

Кадр из сериала "Не плачь по мне, Аргентина!"
Кадр из сериала «Не плачь по мне, Аргентина!»

Четыре девушки — Света, Маша, Кристина и Алла — очень отличаются характерами и судьбами. У каждой из них наступает непростой период в жизни, и именно в этот период они попадают в клуб «Не плачь по мне, Аргентина!». Вместе они будут решать свои проблемы в отношениях с противоположным полом, будут помогать советами и делами.

Анастасия в этом сериале играет роль Кристины, ее парнем в кино стал Георгий Дронов, известный зрителю как Костя из «Ворониных».

«Мамы» (2012)

Заворотнюк. Кадр из фильма "Мамы" (2012)
Кадр из фильма «Мамы» (2012)

«Мамы» — это фильм, состоящий из восьми киноновелл. Каждая рассказывает об отношениях, а также о любви между матерями и их детьми, которые остаются для своих мам маленькими, даже если на самом деле уже давно выросли.

Актерский состав фильма действительно впечатляет: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Егор Бероев (в одной новелле с ним играл Майкл Стрюков — сын Анастасии Заворотнюк), Гоша Куценко, Федор и Иван Добронравовы, Игорь Верник, Александр Олешко и другие.

«Провокатор» (2016)

Анастасия Заворотнюк. Кадр из сериала "Провокатор" (2016)
Кадр из сериала «Провокатор» (2016)

Главный герой картины Антон, которого играет Андрей Чадов, — внештатный сотрудник органов внутренних дел. При этом он еще и герой, вершащий суд над преступниками.

Заворотнюк исполнила роль роль его куратора, в фильме также снялись Татьяна Арнтгольц, Дмитрий Исаев, Даниил Спиваковский.

А какие фильмы с участием Анастасии Заворотнюк вам запомнились больше всего?

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Тэги:

«Код Апокалипсиса»Анастасия ЗаворотнюкВенсан ПересРоссийские сериалыроссийские фильмы

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Не только «няня Вика»: яркие роли, которые исполнила в кино Анастасия Заворотнюк
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