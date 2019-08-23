Марат Башаров отпраздновал 45-летие в компании дочери и близких друзей. Примечательно, что Елизавета Шевыркова не пришла поздравить бывшего избранника с днем рождения. По словам телеведущего, он отдохнул в Подмосковье, сходив на рыбалку. Не обошлось и без застолья с шашлыками. Сам Марат остался доволен приготовленным для него сюрпризом. Башарову подарили новый спиннинг. Вместе с отцом на рыбалку отправилась и его 14-летняя дочь Амели.

К слову, у актера также есть трехлетний сын Марсель. Долгожданного наследника ему подарила Елизавета Шевыркова. Ранее брат девушки рассказывал о том, что Башаров не раз поднимал руку Лизу. Однако та долгое время скрывала от семьи подробности ссор и конфликтов с супругов. Позже Шевыркова призналась: она до последнего верила, что сможет справиться с вспыльчивостью мужа.

«Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека», — сетовала Елизавета, говоря о своих взаимоотношениях с Башаровым.

Этим летом бывшая жена актера вместе с сыном провела каникулы во Франции. Как пишет «Комсомольская правда», Марат до сих пор появляется на публике с обручальным кольцом, называя свой развод «формальностью». Телеведущий уверен, что они с Елизаветой смогут справиться с кризисом. Ведь у них есть общий ребенок, который нуждается в отцовской заботе. Еще в июле Башаров вместе с бывшей женой и сыном отдыхал в Доминикане.