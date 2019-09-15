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Майкл Фассбендер собирается сыграть футбольного тренера

Фильмом займется режиссер, снявший третьего «Тора».

Майкл Фассбендер собирается сыграть футбольного тренера
Майкл Фассбендер в Голливуде нарасхват. Фото: ImagePressAgency/face to face

Популярный голливудский актер Майкл Фассбендер ведет переговоры с режиссером Тайка Вайтити о съемках в его фильме про футбол, которую тот снимет перед четвертой картиной про Тора.

Как сообщает издание Hollywood Reporter, это будет кино о спортсменах-неудачниках на стыке комедии и трагедии. В основу сюжета лег документальный фильм «Next Goal Wins» 2014 года о национальной футбольной команде Американского Самоа, которая пытается пробиться на Чемпионат мира. Двукратный номинант на «Оскар» и звезда фильмов «Люди Икс», Фассбендер уже почти договорился о том, чтобы сыграть в данном проекте главную роль, а именно тренера команды.

Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер в спорте не новичок. С 2017 года он активно занимается автомобильными гонками в составе команды Ferrari. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Добавим, что недавно 42-летний актер был выбран для участия в комедийном боевике «Кунг Фьюри» с Арнольдом Шварценеггером.

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голливудские актерыМайкл Фассбендерновый фильмспортспортивное кинофутбол

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Майкл Фассбендер собирается сыграть футбольного тренера
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