Райан Гослинг может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Картина выйдет на экраны в 2021 году, съемки стартуют уже через 5 месяцев.

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити накануне провел переговоры с актером и музыкантом Райаном Гослингом. Они встретились в Лос-Анджелесе, где их «застукали» папарацци, пишет интернет-портал Just Jared.

Чем закончилась встреча, пока неизвестно. Однако инсайдеры полагают, что звезда картины «Бегущий по лезвию 2049» и режиссер говорили об участии актера в новом фильме киностудии Marvel «Тор: Любовь и гром». Это предположение пока официально никто не подтвердил и не опровер. Лента выйдет на экраны в 2021 году, а съемки должны начать уже через 5 месяцев.

Ранее Гослинг и Вайтити не работали вместе. Обладатель премии «Золотой глобус» должен был встретиться с режиссером на съемочной площадке фильма «Акира» (по мотивам манги). Но в итоге оба отказались от участия в проекте.

Тайка Вайтити работал над картиной «Тор: Рагнарёк», которая стала наиболее успешным фильмом всей франшизы. В новой части о приключениях Бога грома зрители вновь увидят Натали Портман в роли Джейн Фостер.

Напомним, картина Marvel «Мстители: Финал» стала самой кассовой в истории кино, обогнав работу режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар». Лента о супергероях собрала в мировом прокате почти 2,8 миллиарда долларов.