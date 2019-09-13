Шварценеггер и Фассбендер появятся во второй части короткометражки King Fury

Шведский режиссер Дэвид Сандерберг выпустит вторую часть короткометражки King Fury. Съемки уже начались в Мюнхене. Участие в картине примут именитые актеры – Арнольд Шварценеггер и Майкл Фассбендер. Первый отметил, что познакомился с Сандербергом еще четыре года назад после просмотра первой части и был очень впечатлен увиденным. «Я не мог перестать смеяться, именно поэтому я решил, что мне нужно непременно пообщаться с Дэвидом. Сейчас я горжусь тем, что он превратил нашу веселую беседу в реальность», — поделился с поклонниками Арни.

Для того, чтобы доказать достоверность рассказанного, Шварценеггер опубликовал кадр со съемок во время обеденного перерыва. На нем предприниматель расположился в президентском кресле с ногами на столе и сигарой в руке. Аудитория предполагает, что, скорее всего, Арнольд появится в кадре в качестве президента. Кем предстанет Майкл Фассбендер, пока остается загадкой.

Тем временем поклонники первой части пишут, что в восторге от новостей и уверены, что экс-губернатор отлично впишется в сюжетную канву. «Отлично выглядите, мистер Шварценеггер. Это была моя мечта – увидеть вас в King Fury», — высказываются они.

Отметим, короткометражка King Fury появилась на Youtube 4 года назад. К текущему моменту ее просмотрели 33,5 миллиона человек.