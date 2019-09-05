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Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel в неожиданном виде

В фильме «Мстители: Финал» его герой умер, но продюсеры придумали, как его вернуть.

Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel в неожиданном виде
Тони Старк вернется к зрителям. Кадр из фильма "Железный человек"

Вышедший в апреле 2019 года фильм «Мстители: Финал» стал по сути лебединой песней для Железного человека и сыгравшего его актера Роберта Дауни-младшего. Персонаж, которого все так любили, героически погиб и никто уже не чаял вновь его увидеть. Между тем, американские СМИ сообщают, что Тони Старк всё же продолжит свое существование во вселенной Marvel, правда, уже в несколько ином виде.

По некоторым данным, в сериале «Железное сердце» стримингового сервиса Disney+ появится новый персонаж — помощник вроде старого доброго Джарвиса. Говорить он будет голосом Тони Старка, соответственно, Роберту Дауни-младшему придется его озвучивать.

Напомним, «Железное сердце» — сериал, где главным героем является гениальная девушка по имени Рири Уильямс. Именно она будет своего рода «наследницей» Тони Старка и продолжит бороться со злом вместо него.

Журнал Forbes ранее подсчитал, сколько Роберт Дауни-младший заработал на своем Железном человеке. По самым скромным подсчетам получилось, что этот персонаж только за последние два года принес артисту 150 миллионов долларов.

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«Мстители: Финал»Железный человекРоберт Дауни-младший

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Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel в неожиданном виде
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