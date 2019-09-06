Злоумышленник взломал страницу Роберта Дауни-младшего в Instagram

Технический гений на экране, в обычной жизни Роберт Дауни-младший не защищен от неприятностей в соцсетях. 6 сентября актер заявил в Twitter, что его аккаунт в Instagram был взломан, и попросил фанатов «держаться подальше» от него некоторое время. Однако, никаких подозрительных публикаций на странице кинозвезды замечено не было.

Напомним, участие в киновселенной Marvel сделало Дауни-младшего одним из самых богатых и узнаваемых актеров мира. Весной 2019 года артист распрощался со звездной ролью изобретателя Тони Старка, который героически погиб в фильме «Мстители: Финал». Правда, в новом сериале от Disney он вернется, но в непривычном качестве. За последние два года роль Железного человека принесла 54-летнему артисту 150 миллионов долларов.

Добавим, что сейчас у актера 43 миллиона подписчиков в Instagram. Если бы взломщик написал от его имени какую-нибудь информацию о будущем киновселенной Marvel, это взорвало бы мир кинокомиксов. К счастью, помощники актера сразу взялись за возвращение контроля над аккаунтом.

А у вас когда-нибудь взламывали страничку в социальной сети?