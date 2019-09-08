КИНО

Стала известна дата начала съемок новой «Матрицы»

В картине вновь появятся Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

Стала известна дата начала съемок новой «Матрицы»
Кадр из фильма «Матрица» (1999)

Сестры Вачовски ранее анонсировали четвертую часть фильма «Матрица». К своим ролям вернутся Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Создатели картины говорили, что собираются начать съемки киноленты уже в начале будущего года в американском Чикаго. Но точную дату не называли.

По информации интернет-портала Discussing Film, команда приступит к работе уже 10 февраля. В качестве режиссера выступит только одна из сестер Вачовски – Лана. Что касается Лилли Вачовски, то она до какого-то времени принимала участие в разработке новой «Матрицы», но со временем стала больше внимания уделять своим телевизионным проектам. Поклонников также интересует, вернется ли актер Лоуренс Фишберн к роли Морфеуса. С ним собираются провести переговоры.

Информация о том, что планируют выпустить новую «Матрицу», разошлась по Сети еще в июне нынешнего года. Причем говорилось, что роль Нео исполнит звезда картины «Черная пантера» Майкл Би Джордан. Однако вскоре официально объявили, что в новой части франшизы зрители вновь увидят Киану Ривза.

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«Матрица»ВачовскиКиану РивзЛана Вачовскинео

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Стала известна дата начала съемок новой «Матрицы»
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