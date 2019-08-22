Иногда они возвращаются: сестры Вачовски снимут «Матрицу-4» с Киану Ривзом

В начале 2020 года в Чикаго начнутся съемки фильма «Project Ice Cream». Не знаете, что это? Да это же кодовое название новой «Матрицы»!

Фанаты трилогии «Матрица» в восторге. Мало того, что будет снята долгожданная четвертая часть, так еще и главные роли сыграют все те же любимые Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.

На самом деле, непонятно, как собираются возвращать к жизни умерщвленных в третьей части Нео и Тринити, но авторы сценария, продюсеры и режиссеры сестры Вачовски такие выдумщицы!

«Братья Вачовски!» — хотели вы поправить. Нет, братья Ларри и Эндрю, пока Нео считался мертвым, сменили пол и стали Ланой и Лилли — сестрами Вачовски. Хватило выдумки для полной перезагрузки себя – хватит и на Нео с Тринити.

Фанаты еще в июне 2019 года устроили волнения в сети

Уже тогда шли невнятные разговоры о возможном продолжении «Матрицы». Как раз студией выбирался приемлемый формат, и в сеть якобы случайно попадали фрагменты режиссерских замыслов. Это не первый случай, когда студия пытается подобным путем въехать в рай на чужом горбу. Якобы случайно выкладывается противоречивая информация, призванная помочь сценаристам преодолеть возможный творческий ступор и подогреть интерес фанатов к предстоящему шоу.

Именно тогда прошел слушок, что следующий Нео будет неканоничным: будущего Избранного должен был сыграть актер-афроамериканец Майкл Би Джордан. Звезда «Черной пантеры» не пришелся по вкусу многим фанатам франшизы, и шоураннеры быстренько передумали.

И снова с нами Киану

Да и, как оказалось, можно не особо суетиться: красавчик и любимчик Киану Ривз не так уж и сдал за последние годы. Керри-Энн тоже в прекрасной форме. А если еще и не держать картинку статичной – вообще все должно быть замечательно.

В любом случае, эти двое выглядят гораздо лучше Арнольда Шварценеггера, который в 2019 году возвращается к роли Терминатора и Слая Сталлоне, который вновь появится в роли Рэмбо.

Фанатов гложет вопрос: как сценаристы собираются воскрешать Нео и его прекрасную диву? Гуляет множество предположений – одно похлеще другого. Одной из теорий, успокаивающих фанов, озвучивают многоуровневость Матрицы. Мол, в одном пласте программ Нео убили, но пласт в пласте, и вот уже Нео смотрит на свою смерть со стороны.

Сестрам Вачовски остается только выбирать между версиями креативных зрителей. Все сливки с нового фильма, конечно, достанутся им, но счастливчик сможет написать у себя в твиттере: «Смотрите! Я еще в июле 2019 говорил, что будет именно так!» Все ахнут и пост наберет безумное количество лайков.

Мертвые оживут, а живые исчезнут

Вообще, конечно, наблюдается странная тенденция. По слухам, убитые в третьей части Нео и Тринити в фильме будут, а оставшегося в живых Морфеуса почему-то не будет. И вновь некоторые фанаты недовольны принятым решением.

Не потому ли самоустранилась Лилли Вачовски, взвалив на сестру весь груз ответственности перед фанатами, количество которых так велико, что всегда найдутся неудовлетворенные. Подставить крепкое мужское плечо готов Грант Хилл, который станет вторым продюсером картины.

Интересно, как все же будет встречена четвертая «Матрица»? Напомним: первая часть взорвала кинотеатры. Нео был прекрасен, мир необычен, приключения многомерны и захватывающи. Все было внове. Но по прошествии пяти лет, в 2003 году свет увидели сразу два сиквела: «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция».

К появлению новой реальности зрители отнеслись настороженно

Но ни фанаты, ни критики не выразили восхищения появлением продолжения похождений Избранного. Но, как говорится, увиденного не развидеть. Так что жить нам теперь и со второй, и с третьей частями — запутанными, навороченными, утяжеленными персонажами и непонятными событиями.

Что же покажет нам новая, четвертая попытка вернуть былое величие «Матрице»? Стоит ли ждать того, что продолжение хотя бы приблизится к славе первой части? Посмотрим. За время шестнадцатилетнего отсутствия Нео можно было бы уже и придумать.

Интересно: остались ли еще фанаты красавчика Нео?