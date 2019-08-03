Киану Ривз с ирокезом стал похож на викинга

Американский актер Киану Ривз вновь удивил своих поклонников новым имиджем. Он появился на съемочной площадке фильма «Билл и Тед» просто неузнаваемым – с окладистой бородой и мощным ирокезом. Фотографии актер разместил у себя в Twitter.

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Чуть раньше кинозвезда шокировала своих почитателей полностью выбритым лицом. Любопытно, что оба преображения произошли на съемочной площадке одного и того же фильма в Новом Орлеане. Картина, над которой работает Киану, постоянно меняя внешний вид, является продолжением «Невероятных приключений Билла и Теда», снятых еще в 1989 году.

Это научно-фантастическая комедия, где Ривз играет юношу по имени Тед. Он узнает, что в будущем станет знаковым рок-музыкантом, который сумеет изменить мир к лучшему. Однако проходят годы, а в их жизни ничего интересного не происходит. Мужчины уныло исполняют роли непутевых отцов, а про их рок-хиты никто никогда не слышал.