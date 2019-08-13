КИНО

«Король Лев» стал самым успешным анимационнным фильмом

Правда, сами создатели не хотят относить его к анимации.

«Король Лев» стал самым успешным анимационнным фильмом
«Король Лев» занял свое место «на троне» успешных фильмов. Фото: кадр из фильма.

Новый диснеевский «Король Лев» уже называют самым кассовым анимационным фильмом в истории. По данным сайта Box Office Mojo, он собрал в международном прокате 1,3 миллиарда долларов, перегнав предыдущего чемпиона — «Холодное сердце» (1,27 миллиона).

Однако ряд блогеров, да и сама студия Disney, против такого звания.

«Здесь нет настоящих животных, нет настоящих камер, картина является работой художников. Но если назвать ее анимацией, думаю, это введет зрителей в заблуждение», — цитирует режиссера фильма Джона Фавро портал The Verge.

Издание пишет, что студия, вероятно, хочет позиционировать свою фотореалистичную технологию CGI как новый вид искусства, отдельный от анимации. Или компания хочет лидировать в большем количестве рейтингов и «создает» еще один, в котором она уже самая успешная.

Напомним, многие кинокритики похвалили визуальные эффекты и саундтрек фильма, но остались недовольны характерами персонажей. У зрителей отзывы тоже противоречивые, но без внимания проект уж точно не остался.

А какое у вас впечатление после этой картины?

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кассовые сборыКороль Левлучший фильмФильм "Король Лев"

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«Король Лев» стал самым успешным анимационнным фильмом
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