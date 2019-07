Стала известна первая реакция критиков на ремейк «Короля Льва»

Стала известна первая реакция кинокритиков на ремейк мультфильма «Король Лев». В Twitter появились отзывы от маститых любителей кино.

Шеф-редактор сайта Collider Стивен Вайнтрауб опубликовал эмоциональный пост после просмотра live-версии классической анимации.

«Визуальные эффекты/анимация в фильме — просто невероятны. Возможно, первый раз в жизни меня заполонили эмоции с самого начала просмотра фильма. При первых звуках музыки во мне все перевернулось. Что за история! Сделано очень хорошо», — написал он.

A few other things on #TheLionKing

The visual effects/animation in the film is INCREDIBLE.

For the first time in maybe my entire life as the movie started I got really emotional. Just hearing the music wrecked me.

While it’s a story you know, it’s soooooo well done. pic.twitter.com/1Vr9pe8vf4 — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 10 июля 2019 г.

Главный редактор Fandango Эрик Дэйвис также пришел в восторг от ремейка. «Визуальные эффекты в «Короле Льве» сделаны безукоризненно и все кардинально меняют», — начал он свой пост.

«Это потрясающе во всех смыслах. Музыка играет новыми красками (Гловер и Бейонсе вывели ее на другой уровень), исполнение великолепно (Тимон, Пубма и Шрам просто захватили многие эпизоды), а эмоции просто захлестывают. Великолепно на самом деле!» — резюмировал он.

#TheLionKing is visually immaculate & a game-changer for visual effects. It’s absolutely stunning in every way. The music shines (Glover & Beyoncé take it to another level), the performances are great (Timon, Pumbaa & Scar steal many scenes) & the emotions run HIGH. Truly great pic.twitter.com/lPH9Oo4ybb — Erik Davis (@ErikDavis) 10 июля 2019 г.

Тем временем Алиша Карузо из Atom Tickets похвалила фильм за визуальные эффекты, но у нее возникли некоторые замечания по поводу эмоций главных персонажей.

«Король Лев» — по-настоящему блестящая работа. Великолепная музыка, озвучка, но, в большей мере все эти визуальные эффекты», — написала она.

«Однако, с другой стороны, фильм является яркой иллюстрацией ограничений в плане передачи человеческих эмоций, которые не могут передать животные», — добавила Карузо.

The Lion King is a dazzler. Gorgeous score, spot-on voice acting, but mostly, yeah, those visuals. 😍 #TheLionKing — Alisha Grauso (@AlishaGrauso) 10 июля 2019 г.

Беатрис Верховен из The Wrap также высоко оценила визуальные эффекты. «Это видео-шедевр, который заставляет вас все время плакать и смеяться. Это настоящее доказательство того влияния, которое оказывают фильмы Disney на все поколения», — заявила она.

«Тимон и Пумба захватили шоу, а также Бейонсе», — резюмировала Верховен.