Новый «Король Лев»: зрители сравнили дядю Симбы с плешивой крысой

Портал Teleprogramma.pro выяснил, что нового увидят зрители в ремейке знаменитого мультика и хотят ли они на это смотреть.

Один из самых известных диснеевских мультиков, легендарный «Король Лев» 1994 года, совсем скоро получит новую жизнь — уже 12 июля жители Китая первыми увидят игровой ремейк, а на 18 июля запланирована премьера «Короля Льва» в России.

Новый мультфильм — настоящий шедевр компьютерной графики — будет идти 118 минут, что ровно на 30 минут больше оригинала, а его герои будут выглядеть уже не как мультяшки — теперь мы сможем увидеть Муфасу, Симбу, Тимона, Пумбу и всех остальных персонажей такими, какими они были бы в настоящей дикой природе.

Режиссером ремейка стал Джон Фавро, в озвучке приняли участие Джеймс Эрл Джонс (он озвучил Муфасу), Дональд Гловер (Симба), Бейонсе (Нала), Сет Роген (Пумба), Джон Кани (Рафики), Чиветель Эджиофор (Шрам), Билли Айкнер (Тимон) и другие известные личности. Процесс их работы в звукозаписывающей студии был показан в опубликованной 2 июля фичуретке, то есть ролике о том, как создавался мультфильм.

Мы решили рассказать вам о нескольких интересных фактах, касающихся нового «Короля Льва», и узнать, почему некоторые фанаты оригинальной версии не горят желанием смотреть новый мультфильм.

Народ возмущен «плешивым» Шрамом и вырезанной песней

Многие из тех, кто любит мультфильм «Король Лев» 1994 года и пересматривал его десятки раз, с самого начала скептически отнеслись к решению студии Disney сделать ремейк мультфильма. Гениальное нельзя улучшить, можно сделать лишь хуже, утверждали они, и в каждой новости, касающейся съемок, искали подтверждение своей правоты.

Если бы новую версию сделали абсолютно похожей на старую, лишь придав ей «живой вид», недовольных было бы гораздо меньше. Однако в ней всё же были некоторые изменения, и многим зрителям они показались возмутительными.

К примеру, фанатам не понравилось, что главный антигерой картины, дядя Симбы по имени Шрам, из вполне симпатичного льва с черной гривой и хитрыми глазами, превратился в невзрачного льва обычного окраса, судя по всему, страдающего саркоптозом — заболеванием, которое все мы не раз наблюдали у обычных кошек.

При саркоптозе под кожей животного селится особый клещ, шерсть из-за этого выпадает, кожа покрывается серой коркой, кошка чувствует зуд и расчесывает себя когтями до крови. Ужас, правда?

Возможно, Шрама решили сделать таким, чтобы подчеркнуть его злобный нрав внешней непривлекательностью. Но ведь был же другой вариант — неужели этот негодяй, мечтающий быть королем, смотрелся бы хуже, оставь ему создатели тот самый взгляд и черную гриву? Черногривые львы действительно существуют — этот вид обитает в Эфиопии. Нашлись бы люди, заявившие, что не может такой лев быть братом Муфасы, но их наверняка было бы меньше, чем тех, кто сейчас обзывает Шрама «плешивым» и публикует в Сети возмущенные посты с хэштэгом #NotMyScar (#НеМойШрам — прим. ред.).

— Я всегда буду называть этого льва «Не Шрам», и я отказываюсь верить, что «Не Шрам » — это действительно тот замечательный злодей из превосходного фильма 1994 года, — заявил один из пользователей Twitter.

Кто-то сравнивает дядю Симбы с крысой, представительницы женского пола и вовсе заявляют, что старый Шрам был довольно-таки «сексуальным», а его свежая копия не вызывает никаких чувств, кроме отвращения.

Еще одним возмутительным поступком создателей ремейка люди считают то, что они не использовали песню Шрама под названием «Будьте готовы», в которой лев говорит о желании убить своего брата и захватить власть.

— Очень жаль, что Disney остается в своем репертуаре и безжалостно сокращает самые заветные элементы нашей ностальгии, — пишут фанаты.

Элтон Джон и Бейонсе для нового «Короля Льва» записали новые песни

Композитором ремейка остался знаменитый Ханс Циммер — тот самый, что уже 11 раз номинировался на «Оскар» и в 1995 году получил заветную статуэтку именно за оригинальный саундтрек к «Королю Льву».

На помощь ему в этот раз пришли современные звезды. Как рассказал в одном из недавних интервью режиссер Джон Фавро, у Бейонсе, озвучившей львицу Налу, в новом «Короле Льве» есть песня, ранее нигде не звучавшая. Из опубликованного недавно списка саундтреков стало известно, что трек в исполнении Бейонсе называется «TBA».

Главным же саундтреком к фильму станет кавер на песню Элтона Джона «Can you feel the love tonight», исполненный всё той же Бейонсе и Дональдом Гловером — голосом Симбы.

Элтон Джон тоже не остался в стороне и специально для этого фильма написал песню для себя любимого. Если трек под названием «Never too late» («Никогда не поздно») будет номинирован на «Оскар», есть шанс, что в борьбе за приз американских киноакадемиков Джон сразится с самим собой, ведь его песня из байопика «Рокетмен» так же может побороться за премию этого года.

В кинотеатрах ожидается аншлаг

Несмотря на отдельные волны критики, можно с уверенностью сказать, что ремейк «Короля Льва» во всем мире очень ждут. Не стала исключением наша страна — рейтинг ожиданий этого фильма на сайте KinoPoisk.ru на сегодняшний день составляет 91% (в голосовании приняли участие почти 32 000 человек), что ставит этот мультфильм на 11 место в списке самых ожидаемых премьер года.

Мы решили узнать, а что же думают по поводу грядущей премьеры пользователи Instagram, и собрали для вас несколько комментариев.

tatusha_fedosova: Вот только начинаешь думать, что всё, ты взрослый. Дети, работа, убеждения, опыт… А тут выходит он! «Король Лев»! Всё, отмотали пленку на 25 лет назад. Сижу и думаю — с ребенком идти или с девочками как на «Секс в большом городе».

by_primanka: Уже через две недели стартует современная версия «Короля Льва», я, конечно, побегу на премьеру! С запасом платочков. Хотя я и не в восторге от новых слишком натуралистичных героев, я всей душой люблю старую мультяшную версию! И сколько бы мне ни было лет, я всегда буду рыдать на моменте «Пап, вставай! Нам надо домой…»

sergevna._: Скоро, скоро мой любимый мультфильм детства «Король Лев». Как же я его люблю и жду, хочу уже скорее посмотреть на большом экране!

tplesans: Мне показалось странным, что некоторые люди, мои друзья, скептически относятся к переснятому «Королю Льву», премьера которого намечена на июль. Для меня это разные картины. Если первый — это мультфильм с добрыми лицами зверей и всего красочного, то второй — уже взрослый фильм, с совсем недобрыми и невеселыми зверями. История выросла вместе со мной. Она не изменилась. Но восприятие всего вокруг стало иным. И наверное это не только про кино. Сюжет вроде бы остался тот же, судя по трейлеру. Лично я жду, и с радостью пойду смотреть его в кино. Интересно также, сколько людей в зале прослезятся во время той самой сцены падения Муфасы… В общем, для меня это одна из самых ожидаемых картин в этом году.

Как мы видим, люди действительно ждут новый мультфильм «Король Лев» и собираются пойти в кинотеатры, чтобы увидеть его первыми. А вы пойдете? Делитесь своим мнением в комментариях!