КИНО

Семенович поделилась редкими кадрами со съемок новых «Гардемаринов»

Певица внимательно выслушала строгие указания Светланы Дружининой.

Семенович поделилась редкими кадрами со съемок новых «Гардемаринов»
Анна Семенович / www.instagram.com/ann_semenovich/

Съемки продолжения легендарного фильма «Гардемарины, вперед!»режиссера Светланы Дружининой идут полным ходом. Актерский состав кинокартины получился по-настоящему звездным: Харатьян, Домогаров, Боярский, Семенович, Орбакайте, Лютаева, Билан и многие другие.

Выход фильма на большие экраны запланирован на следующий год. А пока его поклонники могут полюбоваться редкими кадрами со съемочной площадки. Один из таких видеороликов на своей странице в соцсети Instagram опубликовала Анна Семенович.

В подписи к видео она поблагодарила Вселенную за возможность сниматься в кино с такими талантливыми актерами и работать под руководством Светланы Дружининой.

«Для меня это потрясающий опыт, после съемок мы, как всегда, разбежимся по своим делам, но эта работа останется на века», — написала певица в Instagram.

В коротком видеоролике можно увидеть, как Светлана Дружинина дает строгие указания Семенович о том, как вести себя в кадре.

Комментарии
www.instagram.com/ann_semenovich/

Комплимент своей коллеге по фильму «Гардемарины, вперед!» в комментариях сделала актриса Анастасия Макеева. «Моя роскошница», — отметила артистка.

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Анна СеменовичГардемарины впередСветлана Дружининасъемки фильма Гардемарины вперед

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Семенович поделилась редкими кадрами со съемок новых «Гардемаринов»
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