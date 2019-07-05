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83-летняя Дружинина поделилась любимым кадром из новой фотосессии

Режиссер сообщила, что съемки новых «Гардемаринов» в самом разгаре.

83-летняя Дружинина поделилась любимым кадром из новой фотосессии
Светлана Дружинина / Global look press

Народная артистка РФ Светлана Дружинина сейчас активно занята работой над новыми «Гардемаринами», которых российские зрители смогут увидеть уже в следующем году. Практически все фотографии на странице легендарного режиссера в Instagram посвящены работе над новой кинокартиной.

При этом 83-летняя Дружинина также успевает сниматься в фотосессиях. Так, она показала верным поклонникам кадр из стильной фотосъемки, автором которой стал знаменитый фотограф Дамир Жукенов.

«Мои дорогие! Спасибо всем за добрые слова, они невероятно вдохновляют. Съемки гардемаринов в разгаре! В 2020 году картина выйдет на экран!» — сообщила Светлана Сергеевна на своей странице в Instagram.

Подписчики народной артистки РФ остались в восторге от новой фотографии. Многие отметили, что время не властно над Дружининой.

«Красавица!», «Удивительно красивая женщина! И ведь годы над ней не властны!», «Какая Вы молодая и, как всегда, красива!», «Молодая и красотка! Так держать!)», «Обожаю Вас… Время над Вами не властно…Дай Вам Бог долгих лет жизни», — отметили поклонники в комментариях.

Еще один стильный черно-белый снимок Дружининой у себя в Instagram разместил сам фотограф Жукенов. На фото Светлана Сергеевна предстает перед зрителями в роскошном образе с черными очками, со стильной укладкой на голове и множеством украшений.

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83-летняя Дружинина поделилась любимым кадром из новой фотосессии
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