Анастасия Макеева о съемках в фильме «Гардемарины, вперед!»: «Это будет не ремейк, а отдельная история»

Для съемок 4-й части «Гардемаринов» Светлана Дружинина постаралась собрать всех основных актеров, так полюбившихся зрителям в первых сериях.

«Не вешать нос, гардемарины! Дурна ли жизнь иль хороша…». Шпаги, отважные сердца и мушка на щеке Алеши Корсака.

Экранизация фильма «Гардемарины, вперед!» состоялась в 1987 году и имела ошеломительный успех у зрителей. Затем вышло продолжение «Виват, гардемарины!». Этот фильм также вызвал бурную реакцию. И, наконец, в 1992 году выходит третий фильм «Гардемарины – III».

И вот после долгой паузы стало известно о съемках четвертой картины «Гардемарины, вперед!».

Корреспонденту Teleprogramma.pro удалось пообщаться с актрисой Анастасией Макеевой, которая снимается в продолжении трилогии. Актриса не стала выдавать тайну своего персонажа – она предложила зрителям самим угадать, какую роль она может исполнять в новых «Гардемаринах». Зато Анастасия призналась, что сдружилась с партнерами:

(Анастасия Макеева на съемках нового фильма о гардемаринах. Фото: Инстаграм)

«Я как-то быстро нашла со всеми общий язык, как с молодыми актерами, для которых это первая работа, так и со «старой гвардией». Тем более, мы уже не первый раз сталкиваемся на съемках».

Как сказала Анастасия, продолжение трилогии не будет ремейком предыдущих фильмов. Это будет отдельная картина Светланы Дружининой – автора первых «Гардемаринов», которые до сих пор остаются любимым фильмом миллионов.

«Надо отдавать отчет, что это фильм не будет теми самыми «Гардемаринами». Поэтому такого эффекта, как от первых эпизодов, не будет. Но это приятное продолжение всего любимого, когда-то созданного. Тема фильма прекрасная, патриотичная. Мне кажется, что фильм вызовет интерес у зрителя».

Дата выхода фильма «Гардемарины — IV» еще не назначена. Известно, что у создателей фильма возникали сложности со съемками, но затем они были возобновлены. На данный момент съемки проходят в Крыму, в Севастополе.

Приятная новость

(Артисты нового фильма. Фото: Инстаграм)

Это действительно приятная новость для поклонников саги о бесстрашных и благородных гардемаринах. Первая ее часть – четырехсерийный фильм Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!» — вышла еще в 1987 году, и успех мини-сериала был настолько оглушительным, что создатели сразу же принялись за продолжение.

В 1991 году появилась вторая часть саги – «Виват, гардемарины!», а спустя год на экраны вышли «Гардемарины-3». В основу популярного сериала лег роман Нины Соротокиной под названием «Трое из Навигацкой школы», в котором рассказывалось о приключениях друзей-гардемаринов в XVIII веке.

Поклонники сериала с нетерпением ждут продолжения, и, конечно, им интересно узнать заранее хотя бы некоторые подробности – кто снялся в новом фильме, какие повороты сюжета их ждут…

«Война в Крыму – все в дыму…»

(Дмитрий Харатьян – Алеша Корсак. Фото: Инстаграм)

Итак, раскрываем секреты. Действие четвертой части культового сериала разворачивается в Крыму в 1787 году. Конечно, и на этот раз главные герои окажутся в эпицентре международных интриг и коварных заговоров. Впрочем, ни зависть, ни предательство не помешают верным друзьям сохранить дружбу, успешно пройдя через все испытания.

Неустрашимые гардемарины будут спасать из плена сына императрицы, от них будет зависеть результат русско-турецкой войны, они будут втянуты в самые разнообразные скандалы, драки и погони. А еще друзья примут участие в одной из битв русско-турецкой войны, оказав поддержку и помощь самому Александру Суворову. Так что скучать зрителю, судя по всему, не придется.

Собраны все любимые артисты

(Софья – Ольга Машная. Фото: Инстаграм)

Для съемок 4-й части «Гардемаринов» Светлана Дружинина постаралась собрать всех основных актеров, так полюбившихся зрителям в первых сериях. Дмитрий Харатьян вновь предстанет перед нами в образе Алексея Корсака. Увидим мы и Софью, возлюбленную Корсака, в исполнении Ольги Машной – интересно, что даже после десятков сыгранных ролей многие критики и зрители считают Софью наиболее яркой работой актрисы. Что ж, за прошедшие годы Ольга мало изменилась внешне.

(Михаил Боярский в роли де Брильи. Фото: Инстаграм)

Михаила Боярского мы тоже увидим. Это может показаться невероятным – ведь его герой де Брильи погиб. Но… «Не оскудеет чудом земля Русская!» – и воскрешение бравого де Брильи, как выяснится, будет абсолютно закономерным и правильным.

(Царица Екатерина Великая в исполнении Кристины Орбакайте. Фото: Инстаграм)

В роли Екатерины II выступит, разумеется, Кристина Орбакайте. Ведь именно она когда-то предстала перед зрителями в образе юной принцессы Фике. Поговаривают, что из всех костюмов, сшитых для нового фильма, у Кристины будет самый дорогой и изысканный – украшенный ручной вышивкой и сверкающими камнями. Это платье создавали особенно долго – на протяжении нескольких месяцев.

Михаил Мамаев в образе Никиты Оленева покажется теперь зрителям несколько иным, – по замыслу режиссера, герой сильно изменился за прошедшее время.

Александр Домогаров сыграет Павла Горина – гардемарина, который появился в 3-й части сериала.

(Александр Домогаров. Фото: Инстаграм)

Новые лица

Для съемок в новых «Гардемаринах» Светлана Дружинина пригласила и других актеров – тех, которых мы раньше в сериале не видели. Среди них – Анна Семенович, Александр Лазарев, Агния Дитковските, Артем Михалков, Всеволод Шиловский. Напомним, что Агния – дочь прекрасной «Анастасии Ягужинской» – актрисы Татьяны Лютаевой.

Кроме того, неожиданностью для зрителей станет появление в сериале Димы Билана: он сыграет серьезную драматическую роль корсара, но вот петь не будет, – это было бы лишним, по мнению Дружининой.

Поборникам исторической точности не стоит очень уж пристально сверять факты и сюжет. Светлана Дружинина задумывала этот проект в первую очередь как захватывающее художественное кино, а не как историческую ленту.