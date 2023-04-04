Накипело! Илона Броневицкая сделала заявление о бродячих собаках

В России участились ЧП с бродячими собаками. Так недавно в Астрахани стая бездомных псов загрызла женщину. Несчастная скончалась от болевого шока.

Кстати, в Астрахани это уже третий случай со смертельным исходом. А число обращений местных жителей, связанных с укусами, растет с геометрической прогрессией.

Певица Илона Броневицкая является советником губернатора Московской области по вопросам работы с бездомными животными. Кроме того, на ее попечении два собачьих приюта и 1200 зверей.

Кто виноват в нападении собак на людей? И что теперь с этим делать? Совместно с Илоной Броневицкой Teleprogramma.pro попробовала разобраться в этих извечных российских вопросах.