Накипело! Илона Броневицкая сделала заявление о бродячих собаках

В России участились ЧП с бродячими собаками. Так недавно в Астрахани стая бездомных псов загрызла женщину. Несчастная скончалась от болевого шока.
Кстати, в Астрахани это уже третий случай со смертельным исходом. А число обращений местных жителей, связанных с укусами, растет с геометрической прогрессией.
Певица Илона Броневицкая является советником губернатора Московской области по вопросам работы с бездомными животными. Кроме того, на ее попечении два собачьих приюта и 1200 зверей.
Кто виноват в нападении собак на людей? И что теперь с этим делать? Совместно с Илоной Броневицкой Teleprogramma.pro попробовала разобраться в этих извечных российских вопросах.
Илона Броневицкая. Фото: Global Look Press
«В Астрахани самые высокие покусы на душу населения — 6000 за год, о чем в своем выступлении заявил сам губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, — пояснила Илона Броневицкая.
И даже в период 2017–2018 годов, когда собак можно было просто отстреливать на улице, картина не менялась. Покусы были такие же!
По словам губернатора, в Астрахани, где живет около 600 000 человек, насчитывается 24 000 собак. Нижний Новгород — город-миллионник — до начала работы по программе возвратной стерилизации мониторил у себя число собак. И очень авторитетные научные источники насчитали 7500 животных. Сравните эти цифры!»
— Почему же цифры так сильно разнятся?
— Я полагаю, что такое число собак в Астрахани озвучивается для того, чтобы выделить непомерно большие бюджеты на решение этой проблемы. Но ситуация не меняется! И притом питерские бюджеты меньше астраханских. Там почти нет собак. И покусы одни из самых низких в стране.
Более того, Астрахань вышла на систему закупок. И там одна собака отыгрывается по цене 20 000 рублей.
Сейчас в отношении одного из депутатов возбуждено уголовное дело в отношении хищения 28 миллионов рублей, выделенных на отлов бездомных животных.
У нас в приюте 18 собак из этого адского астраханского приюта. Они в чудовищном состоянии. Мне кажется, и так все понятно.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
— Почему же в регионах картина настолько отличается?
— Закон один для всех регионов. Только одни кричат, что у них ничего не получается, а у других все идет своим путем. Приюты действуют. Московская область строит свою работу на частных приютах. У нас бюджет в три раза больше, чем в Астрахани.
Вообще собачья сфера является таким зеркальцем, в которое смотрится вся наша чиновничья братия. И она думает, как бы поинтереснее распорядиться бюджетом. Никаких выводов я не озвучиваю, их можно попробовать сделать самим.