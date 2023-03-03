Илона Броневицкая озвучила позицию Эдиты Пьехи

Дочь Эдиты Пьехи — Илона Броневицкая — заявила, что в сложной мировой ситуации они продолжают оставаться в своей стране, со своим народом.

«Эдита когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и других горячих точках. Но мы на стороне своей Родины! Считаю, что артисты должны быть с людьми», — заявила она в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

Стас Пьеха считает так же, как и его мать с бабушкой. Певец попал в черный список некоторых стран за поддержку России.

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