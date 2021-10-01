«С окладом в 15 тысяч рублей»: уволенным актерам Меньшиков предлагает ставки уборщиков

Летом в Театре Ермоловой, руководит которым Олег Меньшиков, разразился скандал. В администрации заявили, что уволят часть актерской труппы «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». В числе тех, кто вынужден покинуть театр, оказалась и актриса Елена Бурханова-Калинина.

«Мы считаем, что основания для дальнейшей борьбы через суд есть. Актеры получили уведомление через портал Госуслуг, а не от администрации театра. Документы на увольнение они не подписывали. Еще двух актеров увольняют по соглашению сторон, это компромисс. Администрация предлагает отступные, компенсацию, чтобы актеры не шли в суд. Думаю, сегодня многие настроены торговаться с Меньшиковым о сумме компенсации. Но даже не это интересно. Забавно, что заведующая труппой предлагает нам, попавшим под сокращение, ставку уборщицы с окладом в 15 тысяч рублей», — сказала Бурханова-Калинина.

Добавим, что четырех актеров из Театра Ермоловой должны были уволить 30 сентября, а остальных из тех, кто попал под сокращение, – 31 октября. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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