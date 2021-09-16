Крок объяснил, почему его не удивляет контракт Меньшикова с театром на 24 миллиона рублей

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что его не удивляет полуторагодовой контракт на 24 миллиона рублей худрука Олега Меньшикова в Театре имени Ермоловой.

«Будучи популярным и востребованным актером, он принимает участие в спектаклях и обеспечивает аншлаг и высокие цены на билеты. Зрители, когда покупают билеты, идут посмотреть на игру Олега Меньшикова. Почему же он должен это делать бесплатно или только за зарплату худрука?» Кирилл Крок

Как отметил Крок, в медицине, если главный врач сам делает операции, то получает добавку к зарплате. В вузах, если ректор читает лекции, то также получает дополнительные деньги за свою работу, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Меньшиков не заплатил худруку Александринского театра около двух миллионов рублей за спектакль Как отметил Валерий Фокин, причиной стала пандемия.

Напомним, что Олег Меньшиков уволил около двадцати человек из своего театра, сославшись на тяжелое финансовое положение. При этом актеры нашли на сайте Госзакупок контракт худрука, по которому он должен заработать в театре 24 миллиона рублей в ближайшие полтора года.

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