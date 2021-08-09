«Ни одной приличной роли»: Александр Ширвиндт объяснил, почему перестал сниматься в кино

Как отметил актер, ему регулярно присылают сценарии, но он отвечает отказом.

Актер Александр Ширвиндт объяснил, почему перестал в последние годы сниматься в кино. При этом ему регулярно присылают сценарии, просят их прочитать, но он всегда отвечает режиссерам отказом от съемок.

«Ни одной приличной роли. Можешь представить, чтобы Ширвиндт бегал с пистолетом? Я уже не добегу. Да и зачем? С голоду не подыхаю». Александр Ширвиндт

Как отметил Ширвиндт, в его возрасте начинать творческий поиск уже неприлично, поэтому он не готов сегодня чем-то удивлять зрителей. По его словам, сейчас не нужно уже делать скандальных движений. На старости лет рассказывать о давно минувших событиях. Сочинять разоблачительные мемуары он не намерен, как и делать, как он выразился, «творческие марш-броски», сообщает 7days.ru.

Напомним, что 87-летний Александр Ширвиндт уже много лет является художественным руководителем московского академического театра Сатиры. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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