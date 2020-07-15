Актер МХАТа засудил театр за низкую зарплату

МХАТ отметился еще одним скандалом: один из его актеров отсудил у театра 160 тысяч рублей. Как сообщает интернет-канал Mash, артист Александр Титоренко подал иск в Таганский суд Москвы за то, что ему понизили зарплату. Якобы с 2006 года мужчина получал по 150 тысяч рублей в месяц, но в 2019-ом руководство учреждения созвало комиссию по оценке показателей эффективности работников и снизило выплаты актеру.

В суде Титоренко настаивал, что его рабочие показатели были достаточно высоки, а решение об урезании зарплаты было вынесено без его участия. Артист требовал выплатить ему долги в размере 156 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в 300 тысяч. Судья удовлетворил иск только частично — на 160 тысяч.

Напомним, в последние годы в связи со сменой руководства во МХАТ имени Горького произошел ряд скандалов. Ранее стало известно, что новый худрук побил одного из актеров. Потом Александр Домогаров заявил, что ему не выплатили деньги за ряд сыгранных спектаклей.