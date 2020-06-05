«Неудобно перед Кончаловским»: Домогаров так и не получил гонорар за спектакли во МХАТе

Как отметил актер, возможно, на его роль найдут в будущем другого человека.

Актер Александр Домогаров заявил, что история с МХАТ имени Горького, где ему не выплатили деньги за сыгранные спектакли, так и не разрешилась. При этом своей вины он признавать не намерен. Отметим, что в спектаклях он играл вместе с женой Кончаловского Юлией Высоцкой.

«Своей вины я здесь не вижу, но мне неудобно перед Андреем Сергеевичем Кончаловским. Ситуация глупая и не очень правильная, но кто-то, вероятно, считает по-другому».

Александр Домогаров

По словам актера, он со своей стороны выполнил все трудовые обязательства. Честно выходил на сцену. При этом остался без причитающегося ему гонорара. В условиях «театрального кризиса», вызванного пандемией и отменой спектаклей, он лишился серьезных денег.

Как сказал актер, после пандемии он, вероятно, вернется к этому разговору с руководством. При этом не исключил, если деньги ему так и не выплатят, то на его роль придется искать другого актера, сообщает «СтарХит».