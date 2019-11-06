«Озверел»: худрук МХАТа имени Горького ударил актера

Как сообщают СМИ, артист Николай Сахаров был недоволен методами работы начальника - за что и якобы поплатился.

Под горячую руку художественного руководителя МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова попал актер Николай Сахаров. Как рассказал артист, причиной стало то, что его не пустили на собрание труппы театра. По его словам, он увидел объявление о сборе, приехал к назначенному часу, однако не увидел своей фамилии в списке приглашенных . Актера это возмутило, он связал это с тем, что ранее неодобрительно высказывался о работе Боякова.

Сахаров рассказал, что Бояков ударил его рукой по щеке, а затем расцарапал лицо. Затем худрук якобы порывался еще раз ударить артиста. Актер добавил, что слышал от коллег о намерении Боякова уволить всех, кто не подписал договоры, бунтует или нелестно высказывается о театре в прессе.

Артист рассказал, что зафиксировал побои в травмпункте. По словам Сахарова, «Бояков озверел». «Этому надо поставить точку», — заявил актер.