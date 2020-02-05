«Эти эмоции нужны»: Савельева не сдержала слез на спектакле в «Современнике»

Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафонов вместе появились на публике. 46-летний актер привел возлюбленную на спектакль в Московский театр «Современник». На личной страничке в Instagram певица поделилась отчётным снимком из зрительского зала. На этот раз муж экс-солистки группы «Фабрика» оказался по ту сторону от сцены. Ни для кого не секрет, что Сафонов вместе со старшей дочкой Примадонны отечественной эстрады задействован в постановке «Двое на качелях».

С женой Кирилл пришел на спектакль «Папа». Позже Саша поделилась своими ощущениями от всего увиденного на сцене. По словам артистки, она посоветовала бы каждому сходить в «Современник» на эту постановку. Певица добавила, что совместный снимок с возлюбленным она сделала еще до антракта, когда они с Сафоновым только-только разместились в зале. Потому что потом, когда на сцену опустился занавес, Саша не могла справиться с переполнявшими ее чувствами и сдержать слезы.

«Тяжелый морально, вынимающий душу — но эти эмоции нужны. Пожалуйста, сходите! Фотка сделана до спектакля, после были слезы», — отметила Савельева.

Ранее Кирилл Сафонов почтил память ныне покойного художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Народная артистка СССР ушла из жизни 26 декабря, ей было 86 лет.