В носках и на каблуках: Савельева показала танцевальное движение на паркете

36-летняя Саша Савельева поделилась свежими кадрами, отметившись в студии Игоря Матвиенко. На паркет экс-солистка группы «Фабрика» вышла в носках и туфлях на каблуках. Образ певицы дополнили молочные брюки с стиле спорт-шик и принтованная черная футболка. Возлюбленная 46-летнего Кирилла Сафонова показала одно из разученных ею танцевальных движений.

При этом артистка уточнила, что в детстве она очень много занималась спортом: посещая секции по плаванию, настольному теннису. Кроме того, Саша занималась фигурным катанием, увлекалась горными и беговыми лыжами, посещала занятия по основам классического балета.

«Главное, что навыки, которые я получила в детстве сейчас мне очень помогают!» — отметала Савельева.

Напомним, что с Кириллом Сафоновым певица воспитывает одиннадцатимесячного сына Леона. Еще в октябре вместе с возлюбленным и малышом ездила в Израиль на свадьбу падчерицы. 25-летняя Анастасия вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи. В одном из интервью Савельева призналась, что дочка Кирилла не сразу приняла ее семью. Певица сумела найти общий язык с Настей только после того, как она поверила в искренность чувств будущей мачехи к ее отцу