«Спущусь со сцены и сам буду всех двигать»: Никита Пресняков анонсировал концерт своей группы

21 мая в оранжерее на ВДНХ состоится концерт рок-группы Multiverse, в которой поет Никита Пресняков. В новом интервью 30-летний вокалист рассказал о предстоящем выступлении.

«Играем мы альтернативный поп-рок и метал, есть потяжелее и полегче. На концерте 21 мая мы сыграем весь альбом, саундтреки, которые писали к сериалу «Триггер», и новую песню, которая еще не вышла», — рассказал Пресняков журналу «Москвич». «Я предполагаю, что после моего участия в шоу «Маска» на НТВ у нас будет пополнение поклонников. Но тем не менее прямо предупреждаю, чтобы не было разочарований и сюрпризов: это концерт группы, а не материал Козерога. Те, кто к нам придет, должны это знать. Я пару раз видел со сцены потерянного человека, который не знал, зачем пришел. Те, кто дойдет до нас, готовьтесь прыгать, слэмиться и не стоять как вкопанные, иначе я спущусь со сцены и сам буду всех двигать».

Внук Аллы Пугачевой поделился, что ему радостно от успеха Козерога в «Маске». Молодой артист заверил, что, где бы он не участвовал, всегда старается выкладываться на полную и доставлять удовольствие зрителям.

больше по теме Стало известно, какие маски предлагали Преснякову для участия в шоу В Козерогу пришли не сразу.

Напомним, его группа Multiverse существует с 2015 года. Она выступала на одной сцене с зарубежными звездами Limp Bizkit и Asking Alexandria. В 2018-м у коллектива вышел альбом Beyond.

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