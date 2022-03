Группа Placebo отказалась от участия в музыкальном фестивале в Москве в 2022 году

2 марта популярная британская рок-группа Placebo сообщила, что не приедет летом 2022 года на московский музыкальный фестиваль Park Live. Коллектив отметил, что принял такое решение с большим сожалением. Причина — ситуация на Украине, из-за которой РФ попала под многочисленные санкции.

«Placebo гастролировала в России на протяжении более двадцати лет, и очень больно видеть, как страна, которую мы так любим и в которой у нас так много дорогих друзей, оказалась втянута в этот кошмар», — говорится в заявлении группы в Instagram.

Напомним, Placebo должна была выступить в «Лужниках» 19 июня. Масштабный фестиваль Park Live пригласил в Россию множество известных западных рокеров, в том числе группы My Chemical Romance, Gorillaz, Deftones, Bullet for my Valentine, Slipknot, Limp Bizkit и Sum 41. Игги Поп и The Killers уже отказались от участия.

больше по теме Группа Green Day отменила свой концерт в Москве в мае 2022 года Приезды других западных рокеров в Россию тоже находятся под большим вопросом из-за ситуации на Украине.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.