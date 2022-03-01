Игги Поп и группа The Killers отказались выступить в Москве на Park Live

Из-за политической обстановки концерты других звезд рока тоже находятся под вопросом.

Иностранные звезды продолжают отказываться от концертов в России в 2022-м. В начале года московский музыкальный фестиваль Park Live объявил, что летом снова соберет в «Лужниках» легенд рока: группы Limp Bizkit, My Chemical Romance, Placebo, Gorillaz, Deftones, Slipknot, Sum 41 и многих других.

Однако 74-летний рокер Игги Поп, заявленный в этом списке, уже отказался от выступления. Об этом организаторы мероприятия сообщили в Instagram, отметив, что купленные билеты будут актуальны для будущих визитов американской звезды в Россию.

Тем временем и группа The Killers отказалась ехать на московский фестиваль, о чем сообщает западное издание TMZ. Организаторы Park Live об отмене выступления рок-группы еще не сообщили.

больше по теме Группа Green Day отменила свой концерт в Москве в мае 2022 года Приезды других западных рокеров в Россию тоже находятся под большим вопросом из-за ситуации на Украине.

Тем временем российские зрители оставляют комментарии в социальных сетях, мол, праздник музыки можно снова отменять (ранее он не проводился из-за пандемии) – якобы западные группы все равно не приедут в РФ из-за ситуации вокруг Украины.

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