Limp Bizkit приедут в Россию на музыкальный фестиваль летом 2022 года

Популярные рокеры вернутся на Park Live в Москву.

Назло пандемии: в 2022 году американская рок-группа Limp Bizkit приедет выступить в Россию. Зарубежные гости выйдут на сцену московского музыкального фестиваля Park Live 17 июля.

Об этом организаторы мероприятия сообщили в Facebook. Они отметили, что Limp Bizkit приезжали на самый первый фестиваль в 2013 году, и вот снова согласились участвовать.

Добавим, что в 2020 и 2021 годах Park Live не проводился из-за ограничений по коронавирусу. Но в 2022-м праздник музыки намерен состояться в «Лужниках» — с 16 июня по 17 июля.

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Среди приглашенных западных групп заявлены My Chemical Romance, Placebo, Gorillaz, Deftones, Slipknot, The Killers, Sum 41 и другие известные коллективы, а с ними и легенда рока Игги Поп.

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