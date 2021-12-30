Постройневшая Ирина Дубцова в костюме с брюками в пол появилась в шоу «Угадай мелодию»

Ирина Дубцова выпускница «Фабрики звезд». Она выпустила множество хитов. Более того, певица стала композиторов и написала треки для артистов. По ее словам, за ее работами звезды стоят в очереди.

Недавно артистка снялась с Алексеем Воробьевым и Игорем Крутым. Она прогуливалась с ними по Москве. Примечательно, что звезда славится своим чувством стиля. Более того, за последние годы она похудела.

Обычно Ирина не часто посещает светские рауты. Она предпочитает свободное время проводить на курортах. Но певица появилась в шоу «Угадай мелодию».

Она отметилась в новогоднем выпуске вслед за Ани Лорак, Агатой Муцениеце и другими артистами. Дубцова решила облачиться в черный лаконичный костюм с брюками в пол. Образ украсило ожерелье с бриллиантами.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру Певица восхитила поклонников своем нарядом и моложавым видом. Многие осыпали ее комплиментами.

«Красотка! Супер восхитительная!», «Какая красотка», «Вы потрясающе выглядите», «Просто бомба! Вот это талия», «Какая вы стройная! Как похудели», «Ирина Викторовна, вы как всегда, прекрасны, спору нет», «Ирина, взгляд не оторвать!», «Вы чудо, сама элегантность», — прокомментировали пост подписчики.

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