Ирина Дубцова: «Единорожка мне сразу понравился, но было жутко неудобно сидеть из-за юбки»

4 апреля шоу «Маска» на НТВ (производство «ВайтМедиа») покинул Единорог. Долгое время поклонники гадали, кто же прячется под маской: Ирина Дубцова или Наталья Подольская.

Когда Единорог снял маску, оказалось, что правы первые — на сцену все это время выходила Ирина Дубцова.

Teleprogramma.pro узнала у артистки, каково было в костюме, что далось сложнее всего и ближайших планах.

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— Поделитесь, когда поступило предложение принять участие в шоу «Маска», сомневались или приняли не раздумывая?

— Проект необычен, азартен и этим он классный. Как только мне предложить поучаствовать в новом сезоне шоу, то я без раздумий согласилась. На шоу работает прекрасная команда и я рада, что стала сказочной частью этого шоу.

— Расстроились, что не дошли до финала?

— Нет, я и не обиделась на членов жюри. Я нормальный человек, адекватный и понимаю, что это часть шоу. Впереди меня ждут гастроли и большой новый проект. У меня появилось время чуть выдохнуть, но скажу честно, что скучаю по своему костюму Единорожки. За несколько месяцев я привыкла к графику и постоянным переодеваниям, но счастлива что была на этом проекте.

— Не ошиблись с выбором костюма или хотели бы оказаться под другой маской?

— Не ошиблась. Мой костюм Единорога мне понравился с первой секунды, как только я его увидела.

— Сам костюм был тяжелым, в нем сложно петь?

— Было легко передвигаться в нем, но было жутко неудобно сидеть из-за юбки. Из тяжелого на мне была только маска и крылья, которые мы вешали уже за кулисами.

— А какие еще сложности поджидали на проекте лично вас?

— Молчать об участии было сложно, петь, «зажимая» голос, пряча обертона и возможности диапазона — это СУПЕР ТРУДНО. Обманывать друзей и близких — это просто за гранью для меня. Мне казалось, что у меня на лбу все написано, зато я научилась держать язык за зубами и делать невозмутимое лицо, когда знакомые начинали что-то подозревать и задавать вопросики. Я врала, как могла, но в этот момент мне казалось, что сказочные блестки Единорожки порхают вокруг, выдавая меня с потрохами, крыльями и рогом (смеется).

— Как думаете, почему выбор жюри пал именно на вас?

— Этот вопрос лучше задать членам жюри (улыбается).

— А за кулисами проекта есть какие-то ссоры или участники не видят друг друга?

— Участники не знают о друг друге. Мы передвигали на специальных машинах, а за кулисами находились в экране и худи. Было даже запрещено разговаривать на территории съемочной площадки.

— Не было случаев, когда вы чуть не столкнулись с кем-то из других участников и вас могли рассекретить?

— Нет, таких случаев у меня не было.

— Поделитесь новостями, что происходит в вашей жизни помимо данного проекта?

— Совсем скоро будет новый проект на ТВ, где меня можно будет увидеть, новый альбом, новый сингл и большой тур по городам России. Я так счастлива, что снимают ограничения и разрешено проводить концерты даже с частичной заполняемостью зала.

Хочу сказать спасибо всем, кто болел и переживал за Единорожку. Спасибо всем, кто работал со мной за кадром! Команда шоу — это профессиональные и, что важно, очень хорошие люди! Прекрасный, добрый проект с юмором и хорошей музыкой! Что может быть лучше.

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